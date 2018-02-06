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AK Parti teşkilatlarından Gül’e kutlama

POLİTİKA HABERLERİ | 06.02.2018 20:03 | Son Güncelleme

AK Parti İl Başkanı Av.

AK Parti teşkilatlarından Gül’e kutlama

AK Parti İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ, teşkilat başkanlarıyla birlikte Belediye Başkanı Zeki Gül’ü ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.
15 yılı aşkın süredir iktidarda bulunan AK Parti’nin her alanda olduğu gibi belediyecilikte de çığır açtığını dile getiren AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Çorum’un da AK Belediyecilikten ciddi anlamda faydalandığını vurguladı.
9 yıldır başkanlık görevini sürdüren Muzaffer Külcü’ye hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Karadağ, “Bu bir bayrak yarışıdır. Muzaffer beyden bayrağı devralan Zeki Gül başkanımız da bu görevi layıkıyla yerine getirecektir. Parti teşkilatları olarak bizlerde kendisine her konuda yardımcı olacağız” diye konuştu.
Belediye Başkanı Zeki Gül de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, il başkanı Karadağ başta olmak üzere tüm parti teşkilatlarına verdikleri destek ve duydukları güvenden dolayı teşekkür etti.
Ziyarette Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temür hazır bulundu.

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