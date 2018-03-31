AK Parti Tire İlçe Kongresi

İZMİR (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bu coğrafyada istedikleri gibi at oynatıyorlardı bize rol biçiyorlardı biz ülke olarak onların istediği gibi davranıyorduk, bir başka ifadeyle onların emellerine hizmet ediyorduk. Artık o Türkiye geride kaldı." dedi.

Arslan, AK Parti Tire 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bir sevda ve kutlu bir yürüyüş olduğunu belirterek, bugüne kadar hizmet edenlere teşekkür edip görev alacak kişilere başarılar diledi.

Teşkilatın önemine vurgu yapan Arslan, 2019 seçimleri için partililerden kapı kapı dolaşarak çalışmalarını istedi.

Dünyanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ı çekemediğini söyleyen Arslan, şöyle konuştu:

"Bu coğrafyada istedikleri gibi at oynatıyorlardı bize rol biçiyorlardı biz ülke olarak onların istediği gibi davranıyorduk, bir başka ifadeyle onların emellerine hizmet ediyorduk. Artık o Türkiye geride kaldı, 15 yıldır benim milletimin menfaati, benim memleketimin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yaparım diyen bir lider onu yaparım diyen bir iktidar var. İşte bu iktidar bu lider kadrosuyla birlikte bu bölgede milletinin menfaatine göre davranınca birilerinin işine gelmiyor, bu ülkenin yolunu kesmeye, liderimiz Genel Başkanımızın önünü kesmeye çalışıyor. Ama hesaba katmadıkları bir şey var. Diline, dinine, etnik yapısına, mezhebine bakmadan bu milletin 15 Temmuz'da olduğu gibi bundan sonra da reisin arkasında duracağını hesaba katmadılar."