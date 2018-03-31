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AK Parti Tire İlçe Kongresi

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2018 18:48 | Son Güncelleme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan: - "Bu coğrafyada istedikleri gibi at oynatıyorlardı bize rol biçiyorlardı biz ülke olarak onların istediği gibi davranıyorduk, bir başka ifadeyle onların emellerine hizmet ediyorduk. Artık o Türkiye geride kaldı"

İZMİR (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bu coğrafyada istedikleri gibi at oynatıyorlardı bize rol biçiyorlardı biz ülke olarak onların istediği gibi davranıyorduk, bir başka ifadeyle onların emellerine hizmet ediyorduk. Artık o Türkiye geride kaldı." dedi.

Arslan, AK Parti Tire 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bir sevda ve kutlu bir yürüyüş olduğunu belirterek, bugüne kadar hizmet edenlere teşekkür edip görev alacak kişilere başarılar diledi.

Teşkilatın önemine vurgu yapan Arslan, 2019 seçimleri için partililerden kapı kapı dolaşarak çalışmalarını istedi.

Dünyanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ı çekemediğini söyleyen Arslan, şöyle konuştu:

"Bu coğrafyada istedikleri gibi at oynatıyorlardı bize rol biçiyorlardı biz ülke olarak onların istediği gibi davranıyorduk, bir başka ifadeyle onların emellerine hizmet ediyorduk. Artık o Türkiye geride kaldı, 15 yıldır benim milletimin menfaati, benim memleketimin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yaparım diyen bir lider onu yaparım diyen bir iktidar var. İşte bu iktidar bu lider kadrosuyla birlikte bu bölgede milletinin menfaatine göre davranınca birilerinin işine gelmiyor, bu ülkenin yolunu kesmeye, liderimiz Genel Başkanımızın önünü kesmeye çalışıyor. Ama hesaba katmadıkları bir şey var. Diline, dinine, etnik yapısına, mezhebine bakmadan bu milletin 15 Temmuz'da olduğu gibi bundan sonra da reisin arkasında duracağını hesaba katmadılar."

Arslan, Türkiye'nin ulaştırma alanında büyük atılımlar yaptığını ve Türkiye'nin ekonomisine büyük katkı sağladığını aktararak, dünya taşımacılığında Türkiye'nin pastadan büyük bir pay almasını bazı ülkelerin çekemediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedefleri gerçekleştirmek için gece gündüz çabaladıklarını dile getiren Arslan, partililerden kutlu yürüyüş için çok çalışmalarını istedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise Tire ve Ödemiş ilçe kongrelerinin Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildiğini belirterek, kongrenin bu ilçeler için hayırlı olmasını diledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Nükhet Hotar da, şenlik havasında bir kongrenin gerçekleştirildiğini belirterek, tüm dünyada kriz ve savaşlar olmasına rağmen Türkiye'nin yakaladığı sinerji sayesinde dimdik ayakta olduğunu ifade etti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanacaklarına olan inancını dile getirdi.

Kongreye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz ve AK Parti İzmir milletvekilleri de katıldı.

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