AK Parti Tire İlçe Kongresi

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Akdeniz, Ege suları üzerinde egemenlik hakkımızı ihlal eden çevrelere asla müsamaha göstermeyeceğiz." dedi. Yıldırım, Tire Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Tire İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'de bayrak yarışının farklı olduğunu ve başka partilere benzemediğini dile getirdi. AK Parti'nin Türkiye'nin, milletin partisi, Türkiye'nin yarını, geleceği olduğunu belirten Yıldırım, Milli Mücadele döneminde Tire'nin İzmir ile aynı kaderi paylaştığını ancak efelerin yüreklerindeki vatan aşkıyla şanlı bir direniş başlattığını ifade etti. Yıldırım, "Bu direnişin başında Gökçen Hüseyin Efe vardı. Allah ondan razı olsun, mekanı cennet olsun. 3 sene süren mücadelenin ardından Tire düşman işgalinden kurtuldu. Gökçen Efe'nin yüreğinde yaşayan vatan aşkı, millet sevdası bugün AK Parti'nin yüreğindedir." diye konuştu. Türkiye'nin 16 yıldır AK Parti ile büyüyüp, kalkındığını, bu süre içinde ihracatın 5, milli gelirin ise 3 kat artırıldığını ifade eden Yıldırım, AK Parti'nin adaletin ve kalkınmanın adı, büyük ve güçlü Türkiye'nin yüz akı olduğunu kaydetti. Yıldırım, "AK Parti kardeşliğin, birliğin, beraberliğin adresidir. AK Parti'yi, Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hükümetimizi işte bu yüzden hedef aldılar." dedi.

Yıldırım, Türkiye'ye yönelik hain darbe girişimini hatırlatarak, şöyle konuştu: "Milletimiz kenetlendi, bu hain girişimlerin hiçbirine boyun eğmedik.Türkiye'ye ihanet edenler şimdi artık dünyada sığınacak delik arıyorlar. Emperyalistlere köle olanlar efendilerinin emri altına girmiştir. Bu örgütleri, İslam ülkelerini dize getirmek, İslam'ı çökertmek için kullananlar karanlık emellerine asla ulaşamayacaklar çünkü bu aziz milletin bağrından çıkardığı yiğit adam Cumhurbaşkanı ve dik duran bir hükümeti var. Bu zorbalara geçmişte de yenilmedik, bundan sonra da yenilmeyeceğiz. Türkiye'yi bu hainlere teslim etmedik bundan sonra da teslim etmeyeceğiz. Şehitlerimize sözümüz var, bu vatan uğrunda şehit düşen aslanlarımıza ahdimiz var. Bu mukaddes vatanın tek bir çakıl taşını haine, kalleşe, alçağa çiğnetmedik, asla çiğnetmeyeceğiz." Türkiye'nin son 16 yıldır dünya çapında itibarını en çok yükselten ülke olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Dünyada son 10 yıl içinde küresel kriz devam ederken, yapılan 10 büyük projenin 6'sının Türkiye'de gerçekleşmesi bir tesadüf değil elbette. Bu milletin gücüdür, milletin başarısıdır, milletin desteklediği AK Parti'nin başarısıdır. Türkiye çok dinamik bir ülke. Bugüne kadar ulaştığımız hedeflerin daha da ilerisine beraberce yürüyeceğiz. Ülkemize dev eserler, dünya çapında yatırımlar kazandırmaya devam edeceğiz." dedi.

Dünyanın en büyük havalimanının Türkiye'de yükseldiğine dikkati çeken Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin her alandaki şahlanışı içeride ve dışarıda bazı çevreleri de doğal olarak rahatsız ediyor, yalan dolanlarla Türkiye'nin önüne engel çıkarılmaya çalışılıyor ama Fırat Kalkanı ile başlattığımız barış operasyonu Zeytin Dalı Harekatı ile başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu bölgelerin tamamını oradaki teröristlerden temizledik ve daha önce oralarda yaşayan, oranın insanlarına, yerlilere, Araplara, Kürtlere, Türkmenlere, Ezidilere teslim ettik. Bugün yüzbinlerce insan evine yurduna döndü. Bölgemizi, sınırlarımızı terörden temizledik. Her iki harekatta da hatırlayın Avrupa'nın bazı ülkelerinden çatlak sesler çıkmaya devam etti." Savaş mağduru olan mülteciler konusunda Avrupa ile yapılan anlaşmaların unutulduğunu kaydeden Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin bütün sorumluluklarını yerine getirdiğini ancak Avrupa Birliği'nden ses sedanın olmadığını söyledi. Yıldırım, "Ülkemizde yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz için vadettikleri sorumluluğu yerine getirmekte sınıfta kaldılar. 15 Temmuz darbe girişimi yaşanırken Avrupalı dostlarımız, dostlar alışverişte görsün kabilinde cılız bir kınama sesi çıkardılar. Sınır boyumuzca yerleşmeye çalışan terör örgütlerine karşı başlatılan temizlik operasyonlarında Avrupa'nın sesi gür çıkmaya başladı. Türkiye'yi suçlamaktan geri kalmadılar. Hiç kusura bakmasınlar, biz sınır boylarımızda ve ülkemizde, ülkemizin dışında teröristlerin cirit atmasına asla izin vermeyiz. Türkiye'nin güvenliğine yönelik hiçbir şer yapılanmasına müsaade edemeyiz. Söz konusu Türkiye, söz konusu vatansa, milletse gerisi teferruattır." diye konuştu.