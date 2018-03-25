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AK Parti Trabzon 6. Olağan İl Kongresi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2018 18:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: (2) -"Son zamanlarda bürokrasinin ağır işlediğine dair şikayetler gelmeye başladı. Buradan açıkça söylüyorum, sorumluluk almaktan çekinen, imza atmaktan imtina eden, mevcut projeleri süratle yürütmekte, yeni projeler üretmekte yetersiz kalan hiçbir bürokrat bulunduğu makamı fuzuli yere işgal etmesin. Bunun affı yok, versin istifasını çeksin gitsin. Bizim işimiz var, yapacağımız çok şey var" -"Hiç kimse merak etmesin. Kimsenin yokluğu bu ülkede herhangi bir boşluğu, herhangi bir eksikliği de ortaya çıkarmaz. Bürokrasinin içinde ve dışarısında bu ülkeye ve millete hizmet edecek çok yetişmiş insanımız var. Türkiye'nin kaybedecek tek bir saniyesi bile yoktur. Her alanda çok çalışmak ve hızlı hareket etmek zorundayız"

TRABZON (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, son zamanlarda bürokrasinin ağır işlediğine dair şikayetler gelmeye başladığını belirterek, "Buradan açıkça söylüyorum, sorumluluk almaktan çekinen, imza atmaktan imtina eden, mevcut projeleri süratle yürütmekte, yeni projeler üretmekte yetersiz kalan hiçbir bürokrat bulunduğu makamı fuzuli yere işgal etmesin. Bunun affı yok, versin istifasını çeksin gitsin. Bizim işimiz var, yapacağımız çok şey var." dedi.

Partisince Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen Trabzon 6. Olağan İl Kongresi'nde, partililere seslenen Erdoğan, milletle muhabbetlerinin bir başka olduğunu, 81 milyon vatandaşın yanı sıra bölgedeki ve dünyadaki kardeşleriyle de gönül bağı kurduklarını söyledi.

"Ben seni sevdiğimi dünyalara bildirdim." türküsünün sözlerini okuyan Erdoğan, "Biz Trabzon'u sevdiğimizi, Karadeniz'i sevdiğimizi, Türkiye'yi sevdiğimizi dünyalara bildirdikçe bu uğurda neleri göze aldığımızı gösterdikçe, birilerinin kaşları iniyor. Bizim bu ülkeye ve bu millete sevgimiz, son nefesimize kadar asla bitmeyecek. Çünkü biz sizlere kara sevda ile tutkunuz." diye konuştu.

Ülkeye yaptıkları her hizmeti, hayata geçirdikleri her projeyi, ekonomide elde edilen her kazanımı, siyasi alanda ileriye doğru atılan her adımı en büyük mutluluk kaynağı olarak gördüklerini dile getiren Erdoğan, "Bazen 'Bu kadar çalışmaktan yorulmuyor musunuz?' diye soruyorlar. Onlara cevabımızı, rahmetli Neşet Ertaş gibi veriyoruz, 'Aşkınan çalışan yorulmaz.' Türkiye'nin her alanda çözüm bekleyen bunca meselesi varken, 81 vilayetimiz, 81 milyon vatandaşımız hizmet beklerken, dünyadaki milyonlarca kardeşimizin kalbi bize yönelmişken nasıl yorulmaktan şikayet edebiliriz. Madem yorulacaktın, niye bu yükü üzerine aldın demezler mi? Yorulmak yok." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm teşkilattan, tüm bürokrasiden aynı gayreti beklediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Son zamanlarda bürokrasinin ağır işlediğine dair şikayetler gelmeye başladı. Buradan açıkça söylüyorum, sorumluluk almaktan çekinen, imza atmaktan imtina eden, mevcut projeleri süratle yürütmekte, yeni projeler üretmekte yetersiz kalan hiçbir bürokrat bulunduğu makamı fuzuli yere işgal etmesin. Bunun affı yok, versin istifasını çeksin gitsin. Bizim işimiz var, yapacağımız çok şey var. Hiç kimse merak etmesin. Kimsenin yokluğu bu ülkede herhangi bir boşluğu, herhangi bir eksikliği de ortaya çıkarmaz. Bürokrasinin içinde ve dışarısında bu ülkeye ve millete hizmet edecek çok yetişmiş insanımız var. Türkiye'nin kaybedecek tek bir saniyesi bile yoktur. Her alanda çok çalışmak ve hızlı hareket etmek zorundayız."

-"Şu operasyonların hiçbirini yapamazdık"

Geçmişte yapılan yanlışların, zaafların faturasını ödediklerini, savunma sanayisinde yıllarca bu ülkede ciddi anlamda bir iş yapılmadığını belirten Erdoğan, "Bu konuyu himayemize aldığımız 2014 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz hamleler olmasa inanın bana şu operasyonların hiçbirini yapamazdık. Bugün dahi mercek altına aldığımız her konuda ciddi eksiklerle, ciddi sabotajlarla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz." dedi.

Erdoğan, Türkiye'de artık zırhlı taşıyıcıların, silahların, insansız hava araçlarının, hatta silahlı insansız hava araçlarının da yapıldığını anlattı.

Dışarıdan silahlı insansız hava aracı istendiğinde "Veremeyiz.", silahsız hava aracı istendiğinde ise "Kongreden izin çıkmadı." gibi yanıtlar aldıklarını anlatan Erdoğan, "Sağolsunlar, sonunda bizi bunları yapar hale getirdiler." ifadesini kullandı.

Bunların Sürmene'de yapıldığını belirten Erdoğan, Sürmene'nin artık bıçak değil, bunları da yaptığını, bütün meselenin inanç ve azim olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer bu imkanlarımız olmamış olsaydı, şimdi biz Afrin'de bu başarıları elde edemezdik ama şimdi hamdolsun Afrin'de durmak yok yola devam diyoruz ve bütün bu silahlı, silahsız hava araçlarımız hamdolsun orada gümbür gümbür esiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3 bin 747 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Afrin AK Parti Trabzon Cumhurbaşkanı Erdoğan insansız hava aracı

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