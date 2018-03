AK Parti Trabzon 6. Olağan İl Kongresi

Ülkeye yaptıkları her hizmeti, hayata geçirdikleri her projeyi, ekonomide elde edilen her kazanımı, siyasi alanda ileriye doğru atılan her adımı en büyük mutluluk kaynağı olarak gördüklerini dile getiren Erdoğan, "Bazen 'Bu kadar çalışmaktan yorulmuyor musunuz?' diye soruyorlar. Onlara cevabımızı, rahmetli Neşet Ertaş gibi veriyoruz, 'Aşkınan çalışan yorulmaz.' Türkiye'nin her alanda çözüm bekleyen bunca meselesi varken, 81 vilayetimiz, 81 milyon vatandaşımız hizmet beklerken, dünyadaki milyonlarca kardeşimizin kalbi bize yönelmişken nasıl yorulmaktan şikayet edebiliriz. Madem yorulacaktın, niye bu yükü üzerine aldın demezler mi? Yorulmak yok." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm teşkilattan, tüm bürokrasiden aynı gayreti beklediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Son zamanlarda bürokrasinin ağır işlediğine dair şikayetler gelmeye başladı. Buradan açıkça söylüyorum, sorumluluk almaktan çekinen, imza atmaktan imtina eden, mevcut projeleri süratle yürütmekte, yeni projeler üretmekte yetersiz kalan hiçbir bürokrat bulunduğu makamı fuzuli yere işgal etmesin. Bunun affı yok, versin istifasını çeksin gitsin. Bizim işimiz var, yapacağımız çok şey var. Hiç kimse merak etmesin. Kimsenin yokluğu bu ülkede herhangi bir boşluğu, herhangi bir eksikliği de ortaya çıkarmaz. Bürokrasinin içinde ve dışarısında bu ülkeye ve millete hizmet edecek çok yetişmiş insanımız var. Türkiye'nin kaybedecek tek bir saniyesi bile yoktur. Her alanda çok çalışmak ve hızlı hareket etmek zorundayız."