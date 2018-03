AK Parti Trabzon 6. Olağan İl Kongresi

Bu kapsamda ilk olarak Fırat Kalkanı Harekatı ile terör koridoru projesine ilk darbeyi vurduklarının altını çizen Erdoğan, ardından Zeytin Dalı Harekatı ile bu koridoru Akdeniz'e bağlama çabasının önünün kesildiğine dikkati çekti. Erdoğan, "İnşallah, kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alarak, bu harekatı hedefine ulaştıracağız." diye konuştu.

- "Kandil ve Sincar boşaltılmazsa, biz boşaltılırız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gittiği her yere huzur, güven ve düzen getirdiğini gören bölgedekilerin, Türkiye lehine gösteriler yaparak terör hamilerine adeta şamar üstüne şamar vurduklarını anlattı.

Türkiye'ye Münbiç konusunda en başından beri verilen sözlerin gereğinin yerine getirilmesini talep ettiklerini yineleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Terör örgütünün Münbiç'e ilk geldiği 2016 yılındaki görüşmelerimizde Sayın Obama döneminde, başkanlarından, dışişleri ve savunma bakanlarına, ulusal güvenlik danışmanlarından genelkurmay başkanlarına kadar her seviyede verilen sözler vardı. Yönetim değişmiş olabilir ama devlette devamlılık esastır. Bunun için Amerika'nın bir an önce Münbiç'in denetimini terör örgütünden alıp, bölgenin gerçek sahiplerine devretmesi gerekir. Biz bu kardeşlerimizle birlikte kısa sürede Münbiç'i altyapısı ve üstyapısıyla ayağa kaldırır, ülkemizde yaşayan bölge halkının bir an önce evlerine dönmesini sağlarız. Şayet terör örgütü buradan çıkartılmazsa, o zaman bu işi bölge halkıyla birlikte biz yapmak mecburiyetinde kalırız.