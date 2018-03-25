AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Biz büyük dirilişin, yüce bir dirilişin 2023, 2053 ve 2071'de devam etmesi için bugün koşu bittikten sonra da koşan atlar gibi yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Ünal, Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Trabzon 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Salondakilere seslenen Ünal, "Bir Kahramanmaraşlı olarak Kahramanmaraş'tan size selam getirdim çünkü Maraş ile Trabzon'un ayrı bir hukuku, ayrı bir muhabbeti vardır. Biz istiklal ve istikbal şehri olarak Trabzon'u Fatih'in fethettiği günden beri kardeş biliriz. O günden beri ruh ikizi olarak görürüz ve biz Trabzon'u medreseleriyle biliriz, ilmiyle amil olan insanların şehri olarak biliriz ve biz Trabzon'u elif gibi dimdik duran insanlarıyla tanırız. Doğruya doğru, eğriye eğri diyen, kalbiyle dili bir olan insanların şehridir Trabzon. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan'ı en iyi anlayan şehirlerden bir tanesidir Trabzon." diye konuştu.

Ünal, kongrelere değinerek, "Muhakkak ki kongreler siyasi partilerin değişim ve yenilenme süreçlerini işaret eder ve kongreler siyasi partiler için adeta bir düğün niteliğindedir ama AK Parti, partilerden bir parti değildir. AK Parti tarihin içinden akıp gelen bir fikir, bir inanç ve bir düşüncedir. Bir geleneğin, bir duruşun adıdır AK Parti, o yüzden Recep Tayyip Erdoğan da liderlerden biri değildir. Recep Tayyip Erdoğan o duruşun, o fikrin, o inancın, o duygunun bugünkü temsilcisidir." ifadesini kullandı.