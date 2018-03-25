AK Parti Trabzon 6. Olağan Kongresi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Afrin'de Türkiye bir avuç çapulcu terör örgütüne karşı mı savaşıyor? O tünellerde yakalanan silahların, ele geçirilen silahların hangi ülkelere ait olduğunu görüyoruz değil mi? Türkiye artık PKK, PYD, YPG, FETÖ, DEAŞ, hangisi olursa olsun terör örgütleriyle değil, bunların arkasındaki güçlerle de bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi veriyor." dedi.

Albayrak, Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Trabzon 6. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, yaklaşık üç aydır çok sayıda kongrenin büyük coşkuyla gerçekleştirildiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı kongrelerde ise ayrı bir heyecan ve coşkuya tanıklık ettiklerini söyledi.

Kongrelerin büyük heyecan yaşattığını ve yeni bir ruhun tazelenmesi noktasında önemli olduğunu belirten Albayrak, "Başka partiler için, başka siyasi oluşumlar için rekabet, hırs, haset, kırgınlık, kavga manası ifade etse de AK Parti için yeniden bir dirilişin, yeniden bir paylaşmanın vesilesi olduğu günler olur. Bugünkü kongremiz bu manada 2019'a giderken Trabzon'um için, Trabzon'umuz için güzel bir başlangıç olacak." diye konuştu.