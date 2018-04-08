AK Parti Van 6. Olağan Kongresi

VAN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, demokrasiye saygılıyız ama devletin ve milletin imkanlarının terör örgütüne peşkeş çekilmesine de göz yumamayız." dedi. Erdoğan, partisinin Nur Tatar Kapalı Spor Salonu'ndaki Van 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, çeyrek asırdır "terörle mücadele" bahanesiyle dünyanın altını üstüne getirenlerin, aslında terör örgütlerinin bizatihi kurucuları, hamileri, hatta yöneticileri olduğunu ifşa ettiklerini söyledi. "Dün Türkiye'nin devleti ve milletiyle birliğini, bütünlüğünü hedef alanlar, bugün Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarının önünü kesmek için uğraşıyorlar. Yani kısacası, oyunu tersine çevirdik." ifadesini kullanan Erdoğan, hem Türkiye hem de bölge için yeni bir dönemin kapısının aralandığını vurguladı. Yönetimler ne kadar teslimiyetçi olursa olsun, bölge halklarının hakikatleri gördüğüne işaret eden Erdoğan, "Bugün geleceğimize dünden daha ümitvar bir şekilde bakıyoruz. İnşallah yarın ümitlerimizin hayata geçişine şahitlik edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, AK Parti'nin en önemli özelliklerinden birinin de demokrasi ve kalkınma mücadelesini birlikte vermesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Ülkemizin önünde siyasi ve diplomatik olarak hangi zorluklar olursa olsun, kalkınma hedeflerimizden asla vazgeçmedik, asla geri kalmadık. Geçtiğimiz 15 yılda Türkiye'yi 3,5 kat büyütme başarısını işte bu sayede gösterdik. Van'da, diğer 80 vilayetimizle birlikte bu gelişmeden, büyümeden payına düşeni almıştır. Bugüne kadar Van'ın nasibine ne düştü biliyor musunuz? 22 katrilyon Van'a yatırım yaptık. Bugüne kadar gelen hangi iktidar Van'a böyle bir yatırım yaptı? Yok. Bunu, biz yaptık. Eğitimde 8 bin 758 derslik inşa ettik. Çocuklarımızın okula gidebilmeleri için ailelerine 431 trilyon destek verdik. Yaptığımız yatırımlarla Yüzüncü Yıl Üniversitemizi bölgesinin ve ülkemizin önde gelen yükseköğrenim kurumlarından biri haline getirdik. Üniversite eğitimi için şehrimize gelen öğrencilerimizin barınması amacıyla 7 bin 500 yatak kapasiteli yurtları hizmete açtık. 800 yatak kapasiteli yeni yurtları da 2 yıl içinde hizmete açıyoruz."

- "66 sağlık tesisi kazandırdık" Sağlıkta, 13'ü hastane olmak üzere 66 sağlık tesisini Van'a kazandırdıklarını ifade eden Erdoğan, bunlar arasında 400 yataklı Van bölge hastanesi ile 500 yataklı kalp cerrahisi hastanesinin de bulunduğunu söyledi. Erdoğan, inşası süren 18 sağlık tesisi arasında da 450 yataklı fizik tedavi ve psikiyatri hastanelerinin de bulunduğunu bildirdi. TOKİ vasıtasıyla Van'a 25 bin konut, kamu binaları, okullar, sosyal tesisler, camiler, ticaret merkezleri yaparak adeta şehri yeni baştan inşa ettiklerini dile getiren Erdoğan, Van'da 36 kilometre olan bölünmüş yola 511 kilometre daha eklediklerini kaydetti. Erdoğan, Bahçesaray'ın kar yağdığında dünya ile ilişkisinin kesildiğini hatırlatarak, toprak olan Bahçesaray yolunu genişletip, asfaltladıklarını, ardından da 3 bin metredeki geçide 2 kilometrelik kar tüneli yaparak ilçeye kesintisiz ulaşımı sağladıklarını anlattı. - "1 milyon 665 bin yolcu" Şimdi de 140 kilometrelik Van-Bahçesaray yolunu, Gevaş-Bahçesaray bağlantılı yeni bir güzergahla kısalttıklarını aktaran Erdoğan, bu proje kapsamında, 9 kilometresi tünelden oluşan 29 kilometrelik yeni bir yol yaptıklarını söyledi.

Van genelinde hala 2,5 katrilyon lira yatırım bedeli olan 15 ayrı yol projesinin de inşasının sürdüğüne işaret eden Erdoğan, "Gölün kenarında bir gemi inşa tesisi kurarak, 2 modern feribotun yapımına başladık. Bunlardan 50 vagon kapasiteli Sultan Alparslan Feribotu ocak ayında hizmete girdi. İdris-i Bitlisi Feribotunu ise inşallah Temmuz ayında işletmeye alıyoruz. Tatvan ve Van iskeleleri ile bağlantı yollarını yeniliyoruz." dedi. Erdoğan, modernize ettikleri Ferit Melen Havalimanı'nın geçen yıl 1 milyon 665 bin yolcu kapasitesine ulaştığına dikkati çekerek, hizmete aldıkları üç baraj ve iki gölete ilave olarak, dört barajın ve bir göletin inşasının sürdüğünü dile getirdi. Sulama projeleriyle 337 bin dekar araziye bereket kattıklarını anlatan Erdoğan, Van şehir merkezi ile Gürpınar, Edremit, Gevaş ilçelerinin içme suyu sıkıntılarının çözüldüğünü, şimdi de Erciş ilçe merkezi ile TOKİ konutlarına, Kocapınar ve Çelebibağı beldelerine kaliteli içme suyunun getirildiğini söyledi. - "Van'a atık su tesisi"

Erdoğan, bugüne kadar Vanlı çiftçilere destek olarak 1 katrilyon destek verdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti: "İnşallah bu hizmetleri önümüzdeki dönemde daha da ileri taşıyacak, Van'ı daha da kalkındıracağız. Biz, demokrasiye elbette saygılıyız ama devletin ve milletin imkanlarının terör örgütüne peşkeş çekilmesine de göz yumamayız. Bunun için sizlere hizmet etmek yerine bölücü terör örgütünün kulu, kölesi haline gelmiş olan belediye başkanlarını görevlerinden alıp, yerlerine kaymakamlarımızı, valilerimizi görevlendirdik. Gördüğüm kadarıyla görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız diğerlerinden çok daha maharetli, çok daha projeci, çok daha vizyoner belediye başkanları çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi 2016 yılında 452 trilyonun 138 trilyonuyla yatırım yapmışken, valimizin riyasetinde 642 trilyon lira bütçe ile 369 trilyon lira yatırım yaptı. Geçtiğimiz yıl yapılan asfalt toplamı bin kilometreyi bularak, önceki yılın iki katına çıktı." Belediye tarafından caddeler ve sokakların yenilendiğini, okulların onarıldığını, gençleri üniversiteye ve hayata hazırlayacak eğitim çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Erdoğan, "Şimde de belediyemiz, doğrudan Van Gölü'ne boşaltıldığı için ciddi bir çevre kirliliği sebebi olan atık suları arıtacak bir tesisi inşallah bu yıl şehrimize kazandırıyor." diye konuştu.