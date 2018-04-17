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AK Parti ve MHP'den seçim haritasını değiştirecek 'ittifak' çalışması

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 08:21 | Son Güncelleme

AK Parti ve MHP arasındaki 'Cumhur İttifakı'nın yerel seçimde de sürmesi üzerine çalışılıyor. İki partinin yerel seçimlerde 'gönül ittifakı' yapması üzerine CHP'den ve HDP'den bazı belediyelerin ittifaka geçeceği belirtiliyor.

'Cumhur ittifakı' yapan AK Parti ve MHP, yerel seçimlerde de bir 'ittifak üzerinde çalışıyor. 2019 yerel seçimlerine ilişkin 2014 mahalli idareler seçim sonuçları baz alınarak yapılan çalışmaya göre seçim haritası büyük oranda değişiyor. AK Parti-MHP arasındaki olası ittifak dengeleri değiştiriyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre, CHP, Aydın'da 2014'te 43,8 oy oranıyla kazandı. Aydın'da gönül ittifakı ile iki partinin oy oranı 50,8 oluyor. Burdur'da, AK Parti yüzde 35,1, MHP ise yüzde 17,4 oy potansiyeline sahip. İttifak olursa oy oranı 52,5 ile 2014'te yüzde 44,4 alan CHP'yi geçiyor.

CHP'NİN KALELERİ

Edirne'de ise CHP yüzde 36,9'la birinci çıktı. AK Parti yüzde 29,9, MHP ise yüzde 18,3'lük oy aldı. AK Parti ve MHP birleşirse bu il de ittifaka geçecek. Eskişehir'de yüzde 45,3'le seçimleri CHP kazandı. AK Parti yüzde 39,1, MHP ise yüzde 11,2 oy aldı. Olası bir ittifakla, Eskişehir de CHP'den alınacak iller arasında.

Giresun'da da CHP yüzde 46,3, AK Parti yüzde 39,1, MHP ise yüzde 11,9 oy aldı. Giresun da ittifaka katılacak illerden biri.

TRAKYA'DA SON DURUM

CHP'nin Akdeniz'deki belediyelerinden biri de yüzde 41,2 oy alarak kazandığı Hatay Büyükşehir Belediyesi. Hatay'da AK Parti yüzde 40,5 oy aldı, MHP'nin oy oranı ise yüzde 15,3. İki partinin oy toplamı burada da CHP'yi geçiyor.

CHP'nin yüzde 38 oyla kazandığı Kırklareli Belediyesi'nde ise AK Parti yüzde 35, MHP yüzde 24,4 oy potansiyeline sahip. AK Parti ve MHP ittifak yaparsa Kırklareli de CHP'den alınacak iller arasında yer alıyor. CHP'nin Trakya'daki kalelerinden Tekirdağ'da ise belediye yüzde 45,8 ile CHP'de. Yüzde 37,2 ile AK Parti, yüzde 12,7 ile MHP takip ediyor. Gönül ittifakı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de CHP'den ittifaka geçecek.

BAŞA BAŞ GELEN YERLER

Yalova'da 2014'te CHP ile AK Parti arasında kıyasıya bir yarış yaşandı. CHP yüzde 48 ile birinci olurken, AK Parti yüzde 47,6'da kaldı. Yalova'da MHP'nin oy oranı ise yüzde 1,4. Zonguldak'ta ise CHP yüzde 39,9 oyla seçimi kazandı. AK Parti'nin yüzde 38,6 oy aldığı ilde MHP ise yüzde 17,7 oy oranına sahip.

HDP'nin yüzde 44,2 ile elinde olan Iğdır'da ise MHP’nin oyu yüzde 42,4. AK Parti'nin oy oranı ise yüzde 10,9. Muhtemel işbirliğinde Iğdır da gönül ittifakına geçiyor

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Tabi tabi..MHP ye oy verecek seçmen mi kaldı ? Hayatım boyunca MHP'ye oy verdim.Her ne kadar CHP'yi sevmesem de Bu seçim oyum CHP'ye ! Bahçeli bitirdin partiyi !
İyide, benim yaşadığım şehirde de Akp nin oranı mhp den yüksek... Belediyeyi akp alsın diye ampule mi mühür basacağım... Çok beklersiniz....Bundan sonra oy moy yok...
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