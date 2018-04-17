AK Parti ve MHP'den seçim haritasını değiştirecek 'ittifak' çalışması

'Cumhur ittifakı' yapan AK Parti ve MHP, yerel seçimlerde de bir 'ittifak üzerinde çalışıyor. 2019 yerel seçimlerine ilişkin 2014 mahalli idareler seçim sonuçları baz alınarak yapılan çalışmaya göre seçim haritası büyük oranda değişiyor. AK Parti-MHP arasındaki olası ittifak dengeleri değiştiriyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre, CHP, Aydın'da 2014'te 43,8 oy oranıyla kazandı. Aydın'da gönül ittifakı ile iki partinin oy oranı 50,8 oluyor. Burdur'da, AK Parti yüzde 35,1, MHP ise yüzde 17,4 oy potansiyeline sahip. İttifak olursa oy oranı 52,5 ile 2014'te yüzde 44,4 alan CHP'yi geçiyor.

CHP'NİN KALELERİ



Edirne'de ise CHP yüzde 36,9'la birinci çıktı. AK Parti yüzde 29,9, MHP ise yüzde 18,3'lük oy aldı. AK Parti ve MHP birleşirse bu il de ittifaka geçecek. Eskişehir'de yüzde 45,3'le seçimleri CHP kazandı. AK Parti yüzde 39,1, MHP ise yüzde 11,2 oy aldı. Olası bir ittifakla, Eskişehir de CHP'den alınacak iller arasında.

Giresun'da da CHP yüzde 46,3, AK Parti yüzde 39,1, MHP ise yüzde 11,9 oy aldı. Giresun da ittifaka katılacak illerden biri.