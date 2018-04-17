AK Parti ve MHP'den seçim haritasını değiştirecek 'ittifak' çalışması

'Cumhur ittifakı' yapan AK Parti ve MHP, yerel seçimlerde de bir 'ittifak üzerinde çalışıyor. 2019 yerel seçimlerine ilişkin 2014 mahalli idareler seçim sonuçları baz alınarak yapılan çalışmaya göre seçim haritası büyük oranda değişiyor. AK Parti-MHP arasındaki olası ittifak dengeleri değiştiriyor.
Yeni Şafak'ın haberine göre, CHP, Aydın'da 2014'te 43,8 oy oranıyla kazandı. Aydın'da gönül ittifakı ile iki partinin oy oranı 50,8 oluyor. Burdur'da, AK Parti yüzde 35,1, MHP ise yüzde 17,4 oy potansiyeline sahip. İttifak olursa oy oranı 52,5 ile 2014'te yüzde 44,4 alan CHP'yi geçiyor.
CHP'NİN KALELERİ
Edirne'de ise CHP yüzde 36,9'la birinci çıktı. AK Parti yüzde 29,9, MHP ise yüzde 18,3'lük oy aldı. AK Parti ve MHP birleşirse bu il de ittifaka geçecek. Eskişehir'de yüzde 45,3'le seçimleri CHP kazandı. AK Parti yüzde 39,1, MHP ise yüzde 11,2 oy aldı. Olası bir ittifakla, Eskişehir de CHP'den alınacak iller arasında.
Giresun'da da CHP yüzde 46,3, AK Parti yüzde 39,1, MHP ise yüzde 11,9 oy aldı. Giresun da ittifaka katılacak illerden biri.
TRAKYA'DA SON DURUM
CHP'nin Akdeniz'deki belediyelerinden biri de yüzde 41,2 oy alarak kazandığı Hatay Büyükşehir Belediyesi. Hatay'da AK Parti yüzde 40,5 oy aldı, MHP'nin oy oranı ise yüzde 15,3. İki partinin oy toplamı burada da CHP'yi geçiyor.
CHP'nin yüzde 38 oyla kazandığı Kırklareli Belediyesi'nde ise AK Parti yüzde 35, MHP yüzde 24,4 oy potansiyeline sahip. AK Parti ve MHP ittifak yaparsa Kırklareli de CHP'den alınacak iller arasında yer alıyor. CHP'nin Trakya'daki kalelerinden Tekirdağ'da ise belediye yüzde 45,8 ile CHP'de. Yüzde 37,2 ile AK Parti, yüzde 12,7 ile MHP takip ediyor. Gönül ittifakı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de CHP'den ittifaka geçecek.
BAŞA BAŞ GELEN YERLER
Yalova'da 2014'te CHP ile AK Parti arasında kıyasıya bir yarış yaşandı. CHP yüzde 48 ile birinci olurken, AK Parti yüzde 47,6'da kaldı. Yalova'da MHP'nin oy oranı ise yüzde 1,4. Zonguldak'ta ise CHP yüzde 39,9 oyla seçimi kazandı. AK Parti'nin yüzde 38,6 oy aldığı ilde MHP ise yüzde 17,7 oy oranına sahip.
HDP'nin yüzde 44,2 ile elinde olan Iğdır'da ise MHP’nin oyu yüzde 42,4. AK Parti'nin oy oranı ise yüzde 10,9. Muhtemel işbirliğinde Iğdır da gönül ittifakına geçiyor
SAT komandolarından gece yarısı operasyonu
Suriye'de son dakika gelişmesi! Füzeler etkisiz hale getirildi
Konya'da akıllara zarar kaza! Vali’ye selam veren polise otomobil çarptı
ABD Kongresi üyelerinden Suriye saldırısına eleştiri: Zayıf bir cevap
Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!
Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!
AK Parti'den, Temel Karamollaoğlu'nun sözlerine cevap
İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı
WhatsApp’a 16 yaş sınırı gelebilir!
Meral Akşener'den 'FETÖ'cü suçlamasına yanıt: Tayyip beyin ağzından duydunuz mu?
İşte sosyal medyadaki yeni çılgınlık! Daha fazla kilo verebilmek için...
Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme
İç çamaşırlarıyla sokakta! Siz bir de arkasını görün
Okuyucu Yorumları 4 yorum