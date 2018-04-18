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AK Parti ve MHP, erken seçim teklifini 18.45’de Meclis’e sunacak.

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 18:42 | Son Güncelleme

IHAAW183617-SIY/18-04-2018 - AK Parti ve MHP, erken seçim teklifini 18.45’de Meclis’e sunacak. 18.04.2018 18:36:17 TSI NNNN

IHAAW183617-SIY/18-04-2018

- AK Parti ve MHP, erken seçim teklifini 18.45’de Meclis’e sunacak.

18.04.2018 18:36:17 TSI
NNNN

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