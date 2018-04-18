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AK Parti ve MHP Grup Başkanvekilleri, erken seçim teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 19:48 | Son Güncelleme

IHAAW193705-SIY/18-04-2018 - AK Parti ve MHP Grup Başkanvekilleri, erken seçim teklifini TBMM Başkanlığına sundu. 18.04.2018 19:37:05 TSI NNNN

IHAAW193705-SIY/18-04-2018

- AK Parti ve MHP Grup Başkanvekilleri, erken seçim teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

18.04.2018 19:37:05 TSI
NNNN

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