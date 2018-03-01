AK Parti ve MHP ittifakı tabana yayıldı

AK Parti Bodrum İlçe Teşkilatı ile MHP Bodrum İlçe Teşkilatı birlik ve beraberlik mesajı verdi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen sonrasında gelen AK Parti-MHP birlikteliğinin önümüzdeki seçim yıl yapılacak seçim içinde ittifaka dönüşmesiyle başlayan birlik beraberlik Bodrum’da da kendini gösterdi. MHP Bodrum İlçe Başkanlığının organize ettiği program Kumbahçe Sahilindeki bir restoranda gerçekleşti. MHP Bodrum İlçe Başkanı Cengizhan Sancar ve Yönetim Kurulu üyelerinin tam kadro katıldığı toplantıda AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen, başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Karşılıklı fikir alışverişinde yapıldığı toplantı sonrasında konuşan AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen şunları söyledi: “15 Temmuz’daki hain darbe girişimine karşı beraber mücadele ettiğimiz, dik durduğumuz MHP’li arkadaşlarımızla, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatının da devam ettiği bu günlerde, ülkenin menfaati söz konusu olduğunda görüş ayrılıklarımız bir kenara bırakarak buradaki birlik ve beraberliğimizi göstermek açısından Cengizhan Başkanımın davetine icabet ettik. Zaman zaman bir araya gelerek istişarelerde bulunma kararı aldık. Bu birlik ve beraberliğimiz devam edecektir” dedi.

Özmen konuşmasının sonunda, herkesi önümüzdeki Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı İl Kadın Kolları Kongresine davet etti.

Davetlerine katıldıkları için AK Parti İlçe Yönetim Kurulu ve Başkan Ömer Özmen’e teşekkür ederek sözlerine başlayan MHP Bodrum İlçe Başkanı Cengizhan Sancar ise, şunları ifade etti: “15 Temmuz bizim için bir milattır. 15 Temmuz’dan sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın ve Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin dik duruşu ile bu ülke bugün rahat bir nefes almaktadır. Bu birliktelik ile iç ve dış politikada önemli başarılar elde edilmektedir, bunu da herkes açıkça görmektedir. Demek ki birlikte kuvvet doğuyormuş. Bizim asıl hedefimiz, gerek AK Partili arkadaşlarımız olsun gerekse MHP’li arkadaşlarımız olsun, önce ülkem ve milletim sonra partim, ideolojisi ile hareket ediyoruz. Sayın genel başkanlarımız ittifak konusunda anlaşmışlardır. Bizde bu ittifak konusunda Bodrum’da ilk temelini atıyoruz. Zaten Ömer Başkanımla yıllardır süren arkadaşlığımız, dostluğumuz, birlikteliğimiz var. Beraber, ilk önce ülkemizin menfaati için ondan sonra Bodrum’un menfaati için gerekli her türlü çabayı göstereceğiz”