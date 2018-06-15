AK Parti ve MHP'den, Suruç saldırısına tepki

İsmail AKKAYA- Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, 4 kişinin öldüğü Suruç’taki saldırıya tepki gösterdi. Konya Valiliği tarafından Mevlana Kültür Merkezi'nde bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Bayramlaşmanın ardından açıklama yapan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, dün 4 kişinin öldüğü partililerine yönelik Suruç'ta yaşanan saldırıya tepki gösterdi. KANDİL VE SİNCAR'A GİRİLMESİNİ HAZMEDEMEDİLER Tüm halkı sağduyulu olmaya davet eden Sorgun, ''Suruç'ta elim, acı bir olayı yaşadık. Terör örgütü ve yandaşları, bölgede halkımızdan, Kürt kardeşlerimizden yüz bulamayınca, sahada çalışma yapan dava kardeşlerimize saldırmışlardır. Hem içerde, hem dışarıda güvenlik güçlerimizin yoğun çalışması, halkımızın devletimize, milletimize ve bayrağımıza inancı, güvenci ve desteğini hazmedemeyen örgüt ve yandaşları, dağılmakta olan, gevşemekte olan kendi yandaşlarını pekiştirmek, sağlamlaştırmak ve gözdağı vermek üzere bu elim hadise gerçekleşmiştir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizim birliğimizi ve kardeşliğimizi bozamayacaklar'' dedi. Güvenlik güçlerinin Kandil ve Sincar'a yönelik yaptığı operasyonun hazmedilemediğini ifade eden Sorgun, ''Güvenlik güçlerimizin Kandil ve Sincar'a girmesini hazmedemeyenler, dikkatleri başka yere çekmek istemektedirler. Bizim güvenlik güçlerimizin hem içeride, hem de dışarıda gücü yeter. Onlara göz açtırmıyor ve açtırmayacaklar'' diye konuştu. KALAYCI: ORTALIĞI KARGAŞAYA ÇEVİRMEYE YÖNELİK SALDIRILAR MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı ise, "Dün Suruç'ta, PKK ve HDP saldırısı sonucu 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Demokrasi sınavına az süre kaldı. Demokratik yollardan amaçlarına ulaşamayacaklarını görenler, bu şekilde saldırılarla, provokasyon amaçlı ortalığı kargaşaya çevirmeye yönelik saldırılar gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Ak Parti'ye geçmiş olsun diliyorum. Yaşanan olayı da kınıyorum'' şeklinde konuştu.



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