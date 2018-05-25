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AK Parti ve MHP'li aday arasında görüş ayrılığı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.05.2018 17:04 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da, AK Parti Milletvekili Murat Demir, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kentte milletvekili çıkarma şansının olmadığını iddia etti.

AK Parti ve MHP'li aday arasında görüş ayrılığı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da, AK Parti Milletvekili Murat Demir, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kentte milletvekili çıkarma şansının olmadığını iddia etti. Demir'in iddiasına yanıt veren MHP adayı İbrahim Maşalacı, "Biz, Yenikapı ruhuna zarar verecek hiçbir açıklama ve beyanatta bulunmayacağız" dedi.
26'ncı Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve 24 Haziran için partisinden tekrar aday gösterilen Murat Demir sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, MHP'nin Kastamonu'da milletvekili çıkarma şansının olmadığını, İYİ Parti'nin oyları böldüğünü iddia etti. Demir'in iddiasına MHP Kastamonu Milletvekili adayı İbrahim Maşalacı cevap verdi. Maşalacı, Facebook hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Sayın Milletvekilimiz Murat Demir Bey'in aşağıda şahsımla ilgili iyi niyet ve temennileri için teşekkür ederim. Kendisinin bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalara ve projelerine de Kastamonu halkı adına müteşekkirim. Biz siyasetimizi her zaman Allah rızası için ülke ve millet menfaatlerini gözeterek yaptık ve Cumhur İttifakı'nın kurulmasına vesile olduk. Şahsi ya da menfi bir siyaset anlayışımız olmadı olmayacak da. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Yenikapı ruhuna zarar verecek hiçbir açıklama ve beyanatta bulunmayacağız. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin öngörüleri doğrultusunda siyasetimizi yapmaya devam edeceğiz.
Bizlere büyük teveccüh gösteren, gittiğimiz her yerde il, ilçe, köy, kasaba, kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden büyük sevgi ve ilgi gösteren, bağrına basan Kastamonu halkına teşekkür eder saygılar sunarım."

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AK Parti ve MHP'li aday arasında görüş ayrılığıAK Parti ve MHP'li aday arasında görüş ayrılığıAK Parti ve MHP'li aday arasında görüş ayrılığı

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