AK Parti ve MHP’nin 26 maddelik seçim ittifakı teklifi Meclise sunuldu

AK Parti ve MHP arasında yürütülen seçim ittifakı görüşmeleri tamamlanarak hazırlanan 26 maddelik teklif TBMM’ye sunuldu. AK Parti ve MHP’nin siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren ortak kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti ve MHP temsilcileri, TBMM’de seçim ittifakı teklifine ilişkin açıklama yaptı. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, “Genel başkanlarımızın iradeleri ile oluşan bir komisyon burada huzurunuzda. Her partiden 3’er arkadaşımız olarak çalışmalara başladık. Temel hedefimiz anayasa değişikliğinin gerekli kılmış olduğu uyum kanununa gerekli düzenlemeleri yapmak. Yerel seçimlerle ilgili düzenlemeleri yapmak için çalışmalara başlamıştık. Toplam 26 maddelik bir metin, 4 kanunda değişiklik içeriyor. Yerel seçimlerle ilgili ittifak konusunda bir düzenleme yok bu metinde. Yaptığımız düzenlemede parti sınırlaması, sayı sınırlaması yok. İttifak içerisindeki partilerin de oy oranları belli olmalı diye yola çıkmıştık, bu konuda biz dünyadaki örnekleri de araştırdık. Partilere verilen oyların toplamı ittifak oylarını oluşturacak. Zarflarda da, oy pusulalarında da filigran var. YSK’nın amblemi ve ilçe seçim kurullarının mührü var” ifadelerini kullandı.

"Oy pusulasında ittifak yapan partilerin logosu yan yana olacak"

Oy pusulasında ittifak yapan partilerin logosunun yan yana bulunacağını bildiren Şentop, “Bu partilerin bulunduğu kaç sütunsa üstünde ittifakın unvanı bulunacak. İki sütunluk veya üç sütunluk bir alanı var ittifakın. Herkes kendi partisine oyunu verecek. Ancak partilerin her birine ayrı ayrı mühürler basanlar olabilir. İttifak içinde hangi partiye verilen oyların belli olmadığı oylar olabilir. İttifakın ortak oyu diye bir oy toplamı çıkacak. Siyasi partilerin tek tek aldıkları oylar ve bu orana göre ittifakın ortak oyları siyasi partilere dağıtılacak" diye konuştu.

"Oy pusulaları aynı zarfa konulacak"

Çalışmaları boyunca kendilerine büyük destek veren, teklife onay veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Başbakan Yıldırım ve Bahçeli’ye teşekkür eden MHP Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı ise, "Teklifle Türk siyasi hayatında demokratikleşme yönünde önemli bir adım atılmaktadır. Siyasi partilerin ittifak yaparak seçime katılabilmelerinin yasal alt yapısı oluşturulmaktadır. İttifakın elde ettiği milletvekili sayısı, ittifak yapan siyasi partiler arasında aldığı oy sayısı esas alınarak dağıtılacaktır. Seçim barajında ittifak partilerinin oyu dikkate alınacak. Toplam 26 maddeden oluşuyor, 4 maddede değişiklik içeriyor. Oy pusulaları aynı zarfa konulacak. İttifakın unvanı başlığı olacak, parti sütunlarının üzerinde altta da normal oy pusulası gibi partilerin aday listeleri yer alacak. Bu pakette Hazine yardımıyla ilgili düzenleme yok. Mevcut düzenleme aynen devam ediyor" açıklamasında bulundu.