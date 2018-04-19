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AK Parti ve MHP'nin, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018'de yapılmasına ilişkin ortak seçim önergesi, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 20:40 | Son Güncelleme

AK Parti ve MHP'nin, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018'de yapılmasına ilişkin ortak seçim önergesi, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi

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Anahtar Kelimeler:
erken seçim önergesi TBMM Anayasa Komisyonu

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