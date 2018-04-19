AK Parti ve MHP'nin erken seçim önergesi

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, "Biz, bir erken seçim bekliyorduk ancak bu kadar panik ve telaş ile adeta yangından mal kaçırırcasına bir karar ile ülkeye bu kadar kötülük edebileceklerini çokta tahmin etmiyorduk." dedi.
Botan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim açıklamasının ardından AK Parti ve MHP'nin seçimlerin 24 Haziran Pazar günü yapılmasını öngören ortak erken seçim önergesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
AK Parti'nin, "panik ve telaşla" erken seçim kararı aldığını, Türkiye'yi "baskın bir seçim atmosferine soktuğunu" öne süren Botan, "Biz, bir erken seçim bekliyorduk ancak bu kadar panik ve telaş ile adeta yangından mal kaçırırcasına bir karar ile ülkeye bu kadar kötülük edebileceklerini çok da tahmin etmiyorduk." diye konuştu.
İktidarın erken seçim kararıyla tükenmişliğini ilan ettiğini öne süren Botan, "Söyleyebilecekleri yalanları kalmadığı için adeta sopalı seçim atmosferini yaratmak istiyorlar." ifadesini kullandı.
Botan, "baskın seçime" rağmen demokratik haklarını kullanacaklarını belirterek, "Halkımız rahat olsun, renklerimizle sandıklara gürül gürül akacağız." dedi.
Bir gazetecinin, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın adının öne çıktığını belirtmesi üzerine Botan, "Adayımız, kapsayıcı bir aday olacak. Yetkili kurullarımız konuşuyor, tartışıyor. Bugün veya yarın gerekli duyuruyu yapacaklardır." açıklamasında bulundu.
Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu
Son dakika! 24 Haziran seçimi ile ilgili Mahir Ünal'dan açıklama
Şişli Etfal Hastanesi'nde bir kişi 6. kattan atladı
Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan'ın katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı
Kocasının metresini mağazada bastı! Çırılçıplak soyup...
Avusturya'dan skandal hamle!
Tuzağına düşürdüğü impalayı tam öldürecekken...
Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi
Suudi Arabistan'da 35 yıllık yasağın ardından ilk!
İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti
AP'den Facebook'a şok! 'Hesap verin'
YKS ne zaman? Yeni YKS sınav tarihi belli oldu!
YKS sınavı ne zaman yapılacak? YÖK'ten açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum