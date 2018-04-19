AK Parti ve MHP'nin erken seçim önergesi

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, "Biz, bir erken seçim bekliyorduk ancak bu kadar panik ve telaş ile adeta yangından mal kaçırırcasına bir karar ile ülkeye bu kadar kötülük edebileceklerini çokta tahmin etmiyorduk." dedi.

Botan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim açıklamasının ardından AK Parti ve MHP'nin seçimlerin 24 Haziran Pazar günü yapılmasını öngören ortak erken seçim önergesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti'nin, "panik ve telaşla" erken seçim kararı aldığını, Türkiye'yi "baskın bir seçim atmosferine soktuğunu" öne süren Botan, "Biz, bir erken seçim bekliyorduk ancak bu kadar panik ve telaş ile adeta yangından mal kaçırırcasına bir karar ile ülkeye bu kadar kötülük edebileceklerini çok da tahmin etmiyorduk." diye konuştu.

İktidarın erken seçim kararıyla tükenmişliğini ilan ettiğini öne süren Botan, "Söyleyebilecekleri yalanları kalmadığı için adeta sopalı seçim atmosferini yaratmak istiyorlar." ifadesini kullandı.