HABER

AK Parti ve MHP'nin erken seçim önergesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 14:14 | Son Güncelleme

HDP Van Milletvekili Botan: - "Biz, bir erken seçim bekliyorduk ancak bu kadar panik ve telaş ile adeta yangından mal kaçırırcasına bir karar ile ülkeye bu kadar kötülük edebileceklerini çok da tahmin etmiyorduk"

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, "Biz, bir erken seçim bekliyorduk ancak bu kadar panik ve telaş ile adeta yangından mal kaçırırcasına bir karar ile ülkeye bu kadar kötülük edebileceklerini çokta tahmin etmiyorduk." dedi.

Botan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim açıklamasının ardından AK Parti ve MHP'nin seçimlerin 24 Haziran Pazar günü yapılmasını öngören ortak erken seçim önergesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti'nin, "panik ve telaşla" erken seçim kararı aldığını, Türkiye'yi "baskın bir seçim atmosferine soktuğunu" öne süren Botan, "Biz, bir erken seçim bekliyorduk ancak bu kadar panik ve telaş ile adeta yangından mal kaçırırcasına bir karar ile ülkeye bu kadar kötülük edebileceklerini çok da tahmin etmiyorduk." diye konuştu.

İktidarın erken seçim kararıyla tükenmişliğini ilan ettiğini öne süren Botan, "Söyleyebilecekleri yalanları kalmadığı için adeta sopalı seçim atmosferini yaratmak istiyorlar." ifadesini kullandı.

Botan, "baskın seçime" rağmen demokratik haklarını kullanacaklarını belirterek, "Halkımız rahat olsun, renklerimizle sandıklara gürül gürül akacağız." dedi.

Bir gazetecinin, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın adının öne çıktığını belirtmesi üzerine Botan, "Adayımız, kapsayıcı bir aday olacak. Yetkili kurullarımız konuşuyor, tartışıyor. Bugün veya yarın gerekli duyuruyu yapacaklardır." açıklamasında bulundu.

AK Parti erken seçim için harekete geçti!AK Parti erken seçim için harekete geçti!
Canlı yayında isim verdi! Aday kim olacak?Canlı yayında isim verdi! Aday kim olacak?
Seçim kararı sonrası Ankara'da kritik görüşme!Seçim kararı sonrası Ankara'da kritik görüşme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı erken seçim Lezgin Botan

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

İlginizi Çekebilir

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

AK Parti'den erken seçim açıklaması

AK Parti'den erken seçim açıklaması

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Mustafa Destici: Erdoğan ilk turda seçilir

Son dakika! Mustafa Destici: Erdoğan ilk turda seçilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

Son dakika! 24 Haziran seçimi ile ilgili Mahir Ünal'dan açıklama

Son dakika! 24 Haziran seçimi ile ilgili Mahir Ünal'dan açıklama

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Anketten çıkan isim belli oldu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Anketten çıkan isim belli oldu

Abdüllatif Şener'den 24 Haziran seçimi için dikkat çeken iddia

Abdüllatif Şener'den 24 Haziran seçimi için dikkat çeken iddia

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.