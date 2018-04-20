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AK Parti ve MHP'nin erken seçim önergesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 12:48 | Son Güncelleme

HDP Batman Milletvekili Aslan: "Halkımız, seçmenimiz her zaman her koşulda seçime hazırdır ama siyasilerin halkımızı böyle seçimden seçime koşturmaya hakkı yoktur"

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, "Halkımız, seçmenimiz her zaman her koşulda seçime hazırdır ama siyasilerin halkımızı böyle seçimden seçime koşturmaya hakkı yoktur" dedi.

Aslan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim açıklamasının ardından AK Parti ve MHP'nin seçimlerin 24 Haziran Pazar günü yapılmasını öngören ortak erken seçim önergesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Daha düne kadar 'seçim yok' diyorlardı, birden bire seçim kararı alındı." diyen Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bazı bakanların erken seçimlere ilişkin geçmişte yaptığı konuşmaların videosunu izletti.

HDP'li Aslan, "Halkımız, seçmenimiz her zaman her koşulda seçime hazırdır ama siyasilerin halkımızı böyle seçimden seçime koşturmaya hakkı yoktur. Bunu halkımız görüyor ona göre elini vicdanına koyarak kararını versin yoksa daha çok erken seçim göreceğiz." ifadesini kullandı.

Güzel günler göreceklerini ve Türkiye için en hayırlısı, doğrusu neyse onun olacağını vurgulayan Aslan, "Elimiz her zaman taşın altındadır ve kalmaya devam edecek. Bütün halkımızı kucaklayacak bir siyaset izliyoruz ve hepsinin hakkını hiçbir ayrım gözetmeksizin yapıyoruz." diye konuştu.

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