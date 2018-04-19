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AK Parti ve MHP’nin ortak erken seçim önergesini görüşmek üzere Anayasa Komisyonu toplandı.

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 18:18 | Son Güncelleme

IHAAW181143-SIY/19-04-2018 - AK Parti ve MHP’nin ortak erken seçim önergesini görüşmek üzere Anayasa Komisyonu toplandı. 19.04.2018 18:11:43 TSI NNNN

IHAAW181143-SIY/19-04-2018

- AK Parti ve MHP’nin ortak erken seçim önergesini görüşmek üzere Anayasa Komisyonu toplandı.

19.04.2018 18:11:43 TSI
NNNN

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