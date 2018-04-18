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AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 20:18 | Son Güncelleme

TBMM Başkanlığına sunulan önergede, AK Parti Grup Başkanı ve Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile grup başkanvekillerinin imzası bulunuyor - Önergeden: - "Türkiye'nin önündeki iç ve dış gündemin yoğunluğu, erken seçim kararının bir an önce alınarak belirsizliğin ortadan kaldırılmasını gerekli hale getirmiştir"

Seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılması için Meclis kararı alınmasına yönelik seçim önergesi, AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu.

Önergeyi, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve beraberindeki AK Parti ve MHP Grup Başkanvekilleri, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a verdi.

Önergede, AK Parti Grup Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Naci Bostancı, İlknur İnceöz, Bülent Turan, Mehmet Muş, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ile Erhan Usta'nın imzası bulunuyor.

Önergede, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin başarısızlığa uğratılması, birçok alanda olduğu gibi siyasette de yeni bir dönemin miladı olduğu ifade edildi.

Milletin darbe gecesi gösterdiği kahramanlığın asla unutulmayacağının vurgulandığı önergede, bu ihanete karşı 29 gün boyunca tutulan demokrasi nöbetlerinin, milletin istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesinin bir ifadesi olduğu vurgulandı.

İstanbul Yenikapı'da 7 Ağustos 2016'da yapılan ve milyonlarca vatandaşın katıldığı büyük mitingin ise milletin, kendilerine, siyasetçilere verdiği mesajı çok açık ve net ortaya koyduğu kaydedildi.

Önergede, şu ifadelere yer verildi:

"Nitekim 16 Nisan 2017'de yapılan halkoylamasına giden süreçte milletimizin önümüzde açtığı yol, bu şekilde kesinlik ve kararlılık kazanmıştır. Bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler, AB ile ilişkilerimiz, küresel süreçler, Türkiye'nin halk oylamasında verdiği karar doğrultusunda belirsizliklerin aşılarak bir an önce cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesini zorunlu kılmıştır.

Bu nedenle Türkiye'nin önündeki iç ve dış gündemin yoğunluğu, erken seçim kararının bir an önce alınarak belirsizliğin ortadan kaldırılmasını gerekli hale getirmiştir. Bilindiği üzere Anayasa'nın geçici 21'inci maddesi uyarınca TBMM'nin, seçimlerin yenilenmesi kararı alması halinde cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili genel seçimi birlikte yapılacaktır. Bu itibarla anayasanın 77'nci, geçici 21'inci ve Milletvekili Seçim Kanunu'nun 8'inci maddesi gereğince seçimlerin yenilenmesi ve TBMM'nin 27'nci Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçimi'nin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılması hususunda TBMM kararı alınması için gereğini arz ve teklif ederiz."

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, teklifin hayırlı olmasını dileyerek, "Seçimler demokrasinin olmazsa olmazıdır. Sandık, demokrasinin kendisidir. Memleketimize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum, her iki partiye ve diğer partilere başarılar diliyorum." dedi.

Önerge, TBMM Başkanlığına sunulmadan önce, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın makam odasında; AK Parti ve MHP Grup Başkanvekilleri tarafından imzalandı.

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