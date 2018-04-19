AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesi komisyonda

AK Parti ve MHP'nin, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin 24 Haziran 2018'de yapılmasına ilişkin ortak önergesinin TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülmesine başlandı.
Anayasa Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında önergeyi görüşmek için toplandı.
Başbakan, AK Parti Grup Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı ve Grup Başkanı Devlet Bahçeli ile iki parti grup başkanvekillerinin imzasını taşıyan ortak seçim önergesi dün TBMM Başkanlığına sunulmuş, ardından Anayasa Komisyonuna havale edilmişti.
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