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AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesi komisyonda

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 19:15 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Gül: -"3 Kasım 2019 tarihine kadar geçecek her gün, halkımızın beklentisini ve eski sistemin sancılı yanlarından doğabilecek belirsizlikleri artırmaktadır. Bu nedenle söz konusu belirsizliklerin de bir an evvel ortadan kaldırılması amacıyla erken seçim yapılması zorunluluğu doğmuştur" -"Milletimizin yeni hükümet sistemine 'Evet' demesiyle birlikte artık daha fazla beklemenin bir gereğinin kalmadığı, milletin cevabını hayata geçirmenin, tarihin bizi getirdiği bu noktada bir zaruret halini aldığı kuşkusuzdur" -"Suriye'de yürütülen operasyonlar ve bölgemizde yaşanan tarihi gelişmeler, Türkiye'nin yeni yönetim sistemine geçmesini ve böylece belirsizliklerin de bir an evvel aşılmasını gerekli kılmıştır"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "3 Kasım 2019 tarihine kadar geçecek her gün, halkımızın beklentisini ve eski sistemin sancılı yanlarından doğabilecek belirsizlikleri artırmaktadır. Bu nedenle söz konusu belirsizliklerin de bir an evvel ortadan kaldırılması amacıyla erken seçim yapılması zorunluluğu doğmuştur." dedi.

Gül, AK Parti ve MHP'nin, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin 24 Haziran 2018'de yapılmasına ilişkin ortak önergesinin, TBMM Anayasa Komisyonundaki görüşmelerinde söz aldı.

Bakan Gül, kahraman Türk milletinin sarsılmaz duruşu ile 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin bastırılmasının, ülke ve siyaset açısından yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurguladı.

15 Temmuz'un, birlik ve beraberlik ruhunu, buna duyulan özlemi açıkça gösterdiğini dile getiren Gül, sonrasında tüm ülkenin birbirine kenetlendiği tarihi günlerin yaşandığını söyledi.

Bu ruhun, cumhur mutabakatının temelini oluşturduğunu belirten Gül, yeni hükümet sistemi arayışının çözüme kavuştuğunu, milletin de bu çözüme "evet" dediğini anlattı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gül, "Anayasaya eklenen geçici madde ile TBMM'nin 27. yasama dönemi milletvekili genel seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçiminin, 3 Kasım 2019 tarihinde yapılması öngörülmüş ise de aynı düzenlemede TBMM'ye seçim tarihini erkene alma yetkisi de tanınmıştır. Meclisimizin bu yetkisini kullanması halinde, milletvekili genel seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçiminin birlikte yapılacağı hükme bağlanmıştır." diye konuştu.

Uyum sürecinin sağlanmasının ve bu konudaki çalışmaların da hep birlikte yaşandığını kaydeden Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimizin yeni hükümet sistemine 'Evet' demesiyle birlikte artık daha fazla beklemenin bir gereğinin kalmadığı, milletin cevabını hayata geçirmenin, tarihin bizi getirdiği bu noktada bir zaruret halini aldığı kuşkusuzdur. Suriye'de yürütülen operasyonlar ve bölgemizde yaşanan tarihi gelişmeler, Türkiye'nin yeni yönetim sistemine geçmesini ve böylece belirsizliklerin de bir an evvel aşılmasını gerekli kılmıştır. Görülmektedir ki 3 Kasım 2019 tarihine kadar geçecek her gün, halkımızın beklentisini ve eski sistemin sancılı yanlarından doğabilecek belirsizlikleri artırmaktadır. Bu nedenle söz konusu belirsizliklerin de bir an evvel ortadan kaldırılması amacıyla erken seçim yapılması zorunluluğu doğmuştur."

-"24 Haziran'ı bir demokrasi şöleni olarak kutlayacağız"

Yeni sisteme bir an evvel geçilmesinin, milletin birliği ve beraberliği, ülkenin bekası açısından önem taşıdığını belirten Gül, ülkenin karşı karşıya bulunduğu manzaradan da hareket ederek erken seçim teklifine olumlu yaklaştıklarını anlattı.

Milletin, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir an evvel yürürlüğe girmesini beklediğini ifade eden Gül, "AK Parti hükümetleri olarak kurulduğumuz günden bu yana, bu toprakların özü, sözü, milletin iradesi dışında hiçbir merci ile işbirliği yapmadık. Bugün bizi bu seçim sürecine götüren sebep de milletimizle olan bu gönül ve fikir birliğinin yansımasıdır. 24 Haziran'ı bir demokrasi şöleni havasında hep birlikte kutlayacağız." diye konuştu.

Gül, seçimlere ilişkin kampanya sürecini de birlik beraberlik içinde geçirmeyi ümit ettiğini söyledi.

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