AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesi komisyonda

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "3 Kasım 2019 tarihine kadar geçecek her gün, halkımızın beklentisini ve eski sistemin sancılı yanlarından doğabilecek belirsizlikleri artırmaktadır. Bu nedenle söz konusu belirsizliklerin de bir an evvel ortadan kaldırılması amacıyla erken seçim yapılması zorunluluğu doğmuştur." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gül, "Anayasaya eklenen geçici madde ile TBMM'nin 27. yasama dönemi milletvekili genel seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçiminin, 3 Kasım 2019 tarihinde yapılması öngörülmüş ise de aynı düzenlemede TBMM'ye seçim tarihini erkene alma yetkisi de tanınmıştır. Meclisimizin bu yetkisini kullanması halinde, milletvekili genel seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçiminin birlikte yapılacağı hükme bağlanmıştır." diye konuştu.

Uyum sürecinin sağlanmasının ve bu konudaki çalışmaların da hep birlikte yaşandığını kaydeden Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimizin yeni hükümet sistemine 'Evet' demesiyle birlikte artık daha fazla beklemenin bir gereğinin kalmadığı, milletin cevabını hayata geçirmenin, tarihin bizi getirdiği bu noktada bir zaruret halini aldığı kuşkusuzdur. Suriye'de yürütülen operasyonlar ve bölgemizde yaşanan tarihi gelişmeler, Türkiye'nin yeni yönetim sistemine geçmesini ve böylece belirsizliklerin de bir an evvel aşılmasını gerekli kılmıştır. Görülmektedir ki 3 Kasım 2019 tarihine kadar geçecek her gün, halkımızın beklentisini ve eski sistemin sancılı yanlarından doğabilecek belirsizlikleri artırmaktadır. Bu nedenle söz konusu belirsizliklerin de bir an evvel ortadan kaldırılması amacıyla erken seçim yapılması zorunluluğu doğmuştur."