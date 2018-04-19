AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesi komisyonda

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "3 Kasım 2019 tarihine kadar geçecek her gün, halkımızın beklentisini ve eski sistemin sancılı yanlarından doğabilecek belirsizlikleri artırmaktadır. Bu nedenle söz konusu belirsizliklerin de bir an evvel ortadan kaldırılması amacıyla erken seçim yapılması zorunluluğu doğmuştur." dedi.

Gül, AK Parti ve MHP'nin, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin 24 Haziran 2018'de yapılmasına ilişkin ortak önergesinin, TBMM Anayasa Komisyonundaki görüşmelerinde söz aldı.

Bakan Gül, kahraman Türk milletinin sarsılmaz duruşu ile 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin bastırılmasının, ülke ve siyaset açısından yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurguladı.

15 Temmuz'un, birlik ve beraberlik ruhunu, buna duyulan özlemi açıkça gösterdiğini dile getiren Gül, sonrasında tüm ülkenin birbirine kenetlendiği tarihi günlerin yaşandığını söyledi.

Bu ruhun, cumhur mutabakatının temelini oluşturduğunu belirten Gül, yeni hükümet sistemi arayışının çözüme kavuştuğunu, milletin de bu çözüme "evet" dediğini anlattı.