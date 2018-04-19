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AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesi komisyonda

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 19:46 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: - "Bölgemizin içinde bulunduğu durum, Türkiye üzerinde yapılmak istenen küresel operasyonlar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne bir an evvel geçmeyi zorunlu kılmıştır. Böylesi bir durumda belirsizliği ortadan kaldırmak için erken seçim kararı alındı" - MHP Grup Başkanvekili Akçay: - "Erken seçim kararının Türkiye'ye yeni bir ses, yeni bir nefes getireceğini düşünüyoruz. Milli iradeye müracaat etmek her zaman ülkenin yararına olmuştur"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bölgemizin içinde bulunduğu durum, Türkiye üzerinde yapılmak istenen küresel operasyonlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne bir an evvel geçmeyi zorunlu kılmıştır. Böylesi bir durumda belirsizliği ortadan kaldırmak için erken seçim kararı alındı." dedi.

Turan, AK Parti ve MHP'nin Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin 24 Haziran 2018'de yapılmasına ilişkin ortak önergenin TBMM Anayasa Komisyonundaki görüşmelerinde söz aldı.

Bülent Turan, Türkiye'de bugün meşruiyeti hiçbir şekilde tartışılamayacak bir siyasi iktidar ve seçilmiş bir cumhurbaşkanının iş başında olduğunu belirtti. Turan, demokrasi tarihinin sık sık yapılan askeri darbelerle, bürokratik müdahalelerle kesintiye uğratılmaya çalışıldığını ancak her darbeden sonra milletin güçlü desteğiyle sivil siyasetin güç kazandığını söyledi.

Turan, şöyle konuştu:

"Mecliste kabul edilen anayasa değişikliğine daha sonra milletimiz 16 Nisan 2017'de gerçekleşen referandumda oylarıyla katkı sundu.
Referandumun sonuçları demokrasimizi güçlendirdi.

Milletimiz 3 Kasım 2019'a kadar hem bu parlamentoya hem de Cumhurbaşkanımıza yetki vermiştir.
Ancak bölgemizin içinde bulunduğu durum, Türkiye üzerinde yapılmak istenen küresel operasyonlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne bir an evvel geçmeyi zorunlu kılmıştır.
Böylesi bir durumda belirsizliği ortadan kaldırmak için erken seçim kararı alındı.
Milliyetçi Hareket Partisi ile ortak bir önerge sunduk Meclis Başkanlığına.
Diğer muhalefet partileri de erken seçim kararı karşısında 'hazırız' mesajı verdiler.
Bundan dolayı usul ekonomisi gereğince yapılacak işlemleri bir an evvel halletmek gereklidir."

Türkiye'de seçim kampanyalarının bir şenlik havasında geçtiğini, her defasında demokrasinin güçlendiğini kaydeden Turan, "Gelin hep beraber demokrasimize güç verelim.
Türkiye’de bir kez daha millet iradesinin her şeyin üstünde olduğunu ortaya koyalım." dedi.

-"Ülkeyi sürekli seçim tartışmalarının içinde tutmak akılcı değil"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da yaptığı konuşmaya seçimlerin öne alınmasına ilişkin teklifin millete ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunarak başladı.

Akçay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi de sağlayacak seçimlerin öne alınmasına neden ihtiyaç olduğunu ayrıntılı şekilde açıkladığını ve bu konudaki önerisini ortaya koyduğunu aktardı.

Akçay, "Hem Sayın Genel Başkanımızın hem Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı üzere 3 Kasım 2019 tarihine kadar geçecek 1,5 yıla yakın süre ülkeyi sürekli seçim tartışmaları içinde tutmanın hiçbir akıllı ve mantıklı yönü olamazdı. Ülkenin yararına da değildi. O bakımdan bu erken seçim kararının Türkiye'ye yeni bir ses, yeni bir nefes getireceğini düşünüyoruz. Milli iradeye müracaat etmek her zaman ülkenin yararına olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin gündeminden seçim tartışmalarını çıkarmanın gerektiğini, ülke dışındaki gelişmelerin de yeni sisteme geçilmesini zorunlu kıldığını ifade eden Akçay, halkın beklentisinin de bu yönde olduğunu söyledi.

Akçay, seçimlerin öne alınması halinde öngörülen tarihe kadar tüm partilerin gerekli çalışmaları yapabileceğine inandığını da belirtti.

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Anayasa Komisyonu Bülent Turan Erkan Akçay erken seçim

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