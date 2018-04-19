AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesi komisyonda

Bülent Turan, Türkiye'de bugün meşruiyeti hiçbir şekilde tartışılamayacak bir siyasi iktidar ve seçilmiş bir cumhurbaşkanının iş başında olduğunu belirtti. Turan, demokrasi tarihinin sık sık yapılan askeri darbelerle, bürokratik müdahalelerle kesintiye uğratılmaya çalışıldığını ancak her darbeden sonra milletin güçlü desteğiyle sivil siyasetin güç kazandığını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bölgemizin içinde bulunduğu durum, Türkiye üzerinde yapılmak istenen küresel operasyonlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne bir an evvel geçmeyi zorunlu kılmıştır. Böylesi bir durumda belirsizliği ortadan kaldırmak için erken seçim kararı alındı." dedi.

Milletimiz 3 Kasım 2019'a kadar hem bu parlamentoya hem de Cumhurbaşkanımıza yetki vermiştir.

Ancak bölgemizin içinde bulunduğu durum, Türkiye üzerinde yapılmak istenen küresel operasyonlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne bir an evvel geçmeyi zorunlu kılmıştır.

Böylesi bir durumda belirsizliği ortadan kaldırmak için erken seçim kararı alındı.

Milliyetçi Hareket Partisi ile ortak bir önerge sunduk Meclis Başkanlığına.

Diğer muhalefet partileri de erken seçim kararı karşısında 'hazırız' mesajı verdiler.

Bundan dolayı usul ekonomisi gereğince yapılacak işlemleri bir an evvel halletmek gereklidir."

Türkiye'de seçim kampanyalarının bir şenlik havasında geçtiğini, her defasında demokrasinin güçlendiğini kaydeden Turan, "Gelin hep beraber demokrasimize güç verelim.

Türkiye’de bir kez daha millet iradesinin her şeyin üstünde olduğunu ortaya koyalım." dedi.

-"Ülkeyi sürekli seçim tartışmalarının içinde tutmak akılcı değil"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da yaptığı konuşmaya seçimlerin öne alınmasına ilişkin teklifin millete ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunarak başladı.