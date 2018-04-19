AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesi komisyonda

TBMM Anayasa Komisyonunda, AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesinin görüşmelerinde, HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, "AKP'yi bu hukuksuzluğu ile baş başa bırakıyoruz ve süreci protesto ediyoruz." sözlerinden sonra, HDP'li milletvekilleri salondan ayrıldı. Anayasa Komisyonunda görüşülen, AK Parti ve MHP'nin, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin 24 Haziran 2018'de yapılmasına ilişkin ortak önergesi üzerinde milletvekilleri söz aldı. HDP Iğdır Milletvekili Adıyaman, halkın iradesiyle seçilen HDP milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasını eleştirerek, "OHAL koşullarının olduğu ve Meclisin üçüncü büyük partisi HDP'nin 9 milletvekili ile 63 eş belediye başkanının hala cezaevinde bulunduğu süreçte erken seçime gidilmesi skandaldır." dedi. Çıkarılan çok sayıda KHK ile parlamentonun devre dışı bırakıldığını iddia eden Adıyaman, başta basın olmak üzere tüm kesimlerin susturulduğu bir dönemde seçime gidiliyor olmasını yanlış bulduğunu söyledi. Seçimlerdeki yüzde 10 barajını eleştiren HDP'li Adıyaman, "Bu erken seçim kararının, bazı partilerin seçime girmesini engellemek için alındığı ortadadır. İki siyasi partinin Meclis'te kalması ve barajı aşması için hazırlanmış bir seçim önergesidir. Bu önergenin Türkiye halklarına yararı yoktur, anti demokratik bir seçim önergesidir." ifadesini kullandı.

HDP'li Adıyaman, erken seçime hazır olduklarını ve seçimden büyük bir zaferle çıkacaklarını öne sürdü. HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat, çocuk istismarı suçlarına ilişkin yasal düzenleme üzerinde çalıştıkları bir süreçte, bir anda bütün çalışmaların askıya alındığını ve zoraki seçime gidildiğini ileri sürdü. Erken seçim kararının alındığı bir günde iki milletvekillerinin vekilliklerinin düşürülmesini kabul edemeyeceklerini ifade eden Irgat, "Erken seçim istemeyi vatana ihanetle eşdeğer gören bir zihniyetin erken seçime gitmesini milletin takdirine bırakıyoruz." dedi. - "Keşke bazı düzenlemeleri yapıp bu kararı alsaydınız" CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir an önce devreye girmesi bu kadar önemli ise bir ay önce Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 'Seçimler kesinlikle zamanında yapılacak, erken seçim olmayacak, herkes planını buna göre yapsın' niye dedi? Ya topluma yalan söyleniyor ya da büyük bir öngörüsüzlük var." sözlerini kullandı. Erkek, "100 bin imzanın nasıl toplanacağı belli değil, buna ilişkin düzenlemeler yapılmadı. Keşke bazı düzenlemeleri yapıp bu kararı alsaydınız." dedi.

OHAL'in hala devam ettiğini belirten Erkek, OHAL sürecinde seçim yapılmasının doğru olmadığını söyledi. Muharrem Erkek, OHAL ilan edilirken 3-5 ay içinde kaldırılacağının söylendiğini ama OHAL sürecinde, OHAL'in ilanını gerekli kılan alanlar dışındaki birçok alanda KHK çıkarıldığını, binlerce insanın ihraç edildiğini savundu. CHP'li Erkek, "Mecliste OHAL'i 3 ay daha uzatıp aynı gün erken seçim kararı almak siyasi etikle bağdaşır mı? Hayır bağdaşmaz. Keşke OHAL'i kaldırıp erken seçim kararı alsaydınız. OHAL'de yapılacak her türlü seçimin meşruiyeti tartışılacaktır." sözlerini kullandı. - Bülent Turan, Muharrem Erkek'in sözlerine itiraz etti AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Muharrem Erkek'in, "7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki dönemde birçok insan öldü." şeklinde ifade kullandığını, bu sözlerin HDP dili olduğunu söyledi. 1995 yılında CHP-DYP koalisyonunda erken seçim kararı alındığını anımsatan Turan, o zamanki erken seçim tezkeresinde OHAL'in uzatma kararının da olduğunu kaydetti. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, seçim önergesinin 48 saat geçmeden komisyonda görüşülmesinin eylemli İçtüzük ihlali olduğunu iddia etti.

Tanal, "Daha önce Ahmet Davutoğlu hükümeti düşürüldü, şimdi de bu önergeyle Binali Yıldırım hükümeti düşürülüyor." iddiasında bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Turan, önergenin 48 saat geçmeden komisyonda görüşülmesi uygulamasının ilk kez olmadığını, daha önce de yapıldığını, bu uygulamanın makul ve yasalara da uygun olduğunu ifade etti. Bülent Turan, "Davutoğlu Hükümet düşürüldü" ifadesinin, partileri açısından haksız bir eleştiri olduğunu söyleyerek, "Eğer bunu tartışırsak, başka partilerin genel başkanlarının nasıl değiştiğini de tartışırız." diye konuştu. Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop da önergenin 48 saat geçmeden komisyonda görüşülmesi imkanına, AK Parti'nin grup önerisinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesiyle kavuşulduğunu, bunun da İçtüzük ve Anayasa'ya aykırı olmadığını bildirdi. - "Bu ülkeyi sizlerden daha erken kurtarmaya 'evet' diyeceğiz" CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de CHP olarak hiçbir seçim çağrısından korkmadıklarını, çekinmediklerini ve öneriye "evet" diyeceklerini belirtti. Emir, "Dört-beş ay daha fazla bekleyeceğimize bu ülkeyi sizlerden daha erken kurtarmaya 'evet' diyeceğiz. Ama bizim 'evet' diyecek olmamız, eleştirilerimizi yapmamızın önüne geçmez." diye konuştu.

Seçimlerin erkene alınması önerisinin, AK Parti ve MHP arasında "danışıklı dövüş" ile ortaya atıldığını ileri süren Emir, önerinin gerekçesinde yer alan konulara işaret etti. "Bunlar dün mü çıktı ortaya?" diye soran Emir, gerekçelerin inandırıcı olmadığını savundu. "Türkiye seçime gidecek kadar ağır sorunlar yaşıyor, ciddi sıkıntılarla boğuşuyorsa, tek başına iktidar olan bir partinin ülkeyi içine soktuğu durumdan çıkarmak için neden seçime gitme ihtiyaç duyduğunun izah edilmesini" isteyen Emir, olağanüstü hal koşullarında seçime gitmenin de kabul edilemez olduğunu söyledi. - "Madem öyle gel böyle denildi netice itibarıyla" Emir'in ardından önerge sahibi olarak söz alan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP sözcülerini dinledikçe hayretler içinde kaldıklarını ifade etti. CHP'lilerin erken seçim önerisini "baskın seçim, acele seçim" gibi tanımladıklarını, söylemlerinde çelişki, kafa karışıklığı ve samimiyetsizlik olduğunu belirten Akçay, "Sizler 'hodri meydan' derken, söylemlerinizin altında seçim istemeyen bir tavır var. Bu hafta başına kadar erken seçim tartışmalarına girmeyen sadece AK Parti ve MHP'ydi. CHP'nin sözcüleri neredeyse son bir yıldan bu yana hemen hemen her hafta sürekli tekrarlamış. Sayın Kılıçdaroğlu 'En kısa zamanda seçim yapalım' dediğinde de OHAL var." diye konuştu.