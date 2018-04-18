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AK Parti ve MHP'nin, seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına ilişkin ortak seçim önergesi TBMM Başkanlığına sunuldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 19:35 | Son Güncelleme

AK Parti ve MHP'nin, seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına ilişkin ortak seçim önergesi TBMM Başkanlığına sunuldu

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