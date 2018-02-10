AK Parti Vezirköprü’de temayül heyecanı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı için yapılan temayül yoklamasında büyük heyecan yaşandı.

AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Doğan’ın istifası sonucu ilçe başkanlığı için temayül yoklaması yapılması kararından sonra 13 aday adayı temayül yoklaması için başvurdu. Atatürk İş Merkezindeki AK Parti İlçe Başkanlığı’nda yapılan temayül yoklaması AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Aday adaylığı için Mahmut Öztürk, Mehmet Gülburun, Nail Çatal, Kemal Yaman, Emrullah Yiğit, Bilal Diken, Haşim Aruç, Bekir Kurtoğlu, Eyüp Akdoğan, İbrahim Çalışkan, Samet Koç, İbrahim Baykal ve Ahmet Avcı yarıştı.

Mahalle temsilcileri, belediye meclis üyeleri, AK Parti Yönetim Kurulu üyeleri, kadın kolları, gençlik kollarından oy kullanma hakkına sahip 275 kişiden 210’unun oylamaya katıldığı, kullanılan oyların AK Parti Genel Merkezi’nde sayımının yapılacağı belirtildi. Aday adaylığı listesinde yer alan 3 aday adayının AK Parti Genel Merkezine çağrılacağı, 3 aday adayı arasından yapılacak değerlendirme sonunda birinin aday gösterileceği açıklandı. İlçede yapılacak kongrede kararlaştırılan adayın tek liste ile seçime gireceği belirtildi. İlçede kimin aday gösterileceğinin merakla beklendiği kaydedildi.