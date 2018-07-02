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AK Parti Yalova milletvekilleri mazbatalarını aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2018 17:30 | Son Güncelleme

AK PARTİ Yalova milletvekilleri mazbatalarını aldı.

AK Parti Yalova milletvekilleri mazbatalarını aldı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- AK PARTİ Yalova milletvekilleri mazbatalarını aldı. 24 Haziran milletvekilliği genel seçimlerinden AK Parti’den aday olarak milletvekili seçilen Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, bugün Yalova Adliyesi'ne giderek mazbatalarını teslim aldı. Büyükgümüş ve Akyol'a mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Aslıhan Akçay Karabulut teslim etti.
Adliye bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "24 Haziran seçimleri Türkiyemiz ve Yalovamız için hayırlı olsun. Biz AK Parti olarak hem Yalova'da, hem Türkiye’de çok net bir sonuçla, zaferle 24 Haziran seçimlerini geride bıraktık. Cumhurbaşkanımızın ilk turda seçilmesi ve AK Parti olarak Yalova’da bizlerin net bir sonuçla zafer elde etmesi partimiz adına büyük bir iftihar ve sevinç meselesidir. Seçimler geride kaldı. Yalova için 5 yıl çalışmak, yeni projeler, yeni hedeflere koşma dönemi. Biz bu saatten sonra sadece AK Parti'nin mensupları olarak değil, tüm Yalova'nın milletvekilleri olarak, tüm Yalova’yı kapsayarak, Yalova'nın tüm ihtiyaçlarına cevap verecek politikaların geliştirilmesinde koordinasyon ve aracılık görevlerimizi etkin bir şekilde hayata geçirerek çalışacağız. Ben bu hayati dönemeçte bize güvenen Yalova halkına sizlerin aracılığıyla bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün artık son resmi süreci de geride bırakıp mazbatalarımızı aldık. İnşallah ayın 7'sinde yemin ederek göreve başlayacağız. Artık AK Parti’nin Yalova’da 2 milletvekili var. Bir genç milletvekili var, bir de kadın milletvekili var. Çalışmalarımız daha da artacak. Yalovamız bu 5 yıl büyük kazanımlar elde edecek" dedi.
AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ise Yalova’da siyasete kadın bakış açısını getireceklerini söyleyerek, "Benim açımdan en önemlisi Yalova’da ilk kez bir siyasi parti tarafından kadın milletvekili adayı seçildi. Yalovalıların teveccühüyle seçildik. Sayın Cumhurbaşkanımıza biz burada çok güzel bir şekilde karşılığını verdik. Yalovalı hemşerilerime çok teşekkür diyorum. Bundan sonra siyasete bir kadın bakışı açısı, bir anne bakışı açısı, nezaket ve zarafet de gelecek. Hep birlikte, gencecik milletvekilimiz, Gençlik Kolları Genel Başkanımızla çok güzel hizmetler getireceğimize inanıyorum. 7'sinde yemin edip çalışmalara başlayacağız" diye konuştu.

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AK Parti Yalova milletvekilleri mazbatalarını aldıAK Parti Yalova milletvekilleri mazbatalarını aldıAK Parti Yalova milletvekilleri mazbatalarını aldı

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