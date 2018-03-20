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AK Parti yaşlıları unutmadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2018 09:33 | Son Güncelleme

AK Parti Adıyaman Teşkilatı mensupları 18-24 Mart Yaşlılar Haftasında yaşlıları evinde ziyaret ederek, onları yalnız bırakmadı.AK Parti heyeti yaşlıları evlerinde ziyaret ederek, onların yanında olduklarını gösterdi.

AK Parti yaşlıları unutmadı

AK Parti Adıyaman Teşkilatı mensupları 18-24 Mart Yaşlılar Haftasında yaşlıları evinde ziyaret ederek, onları yalnız bırakmadı.
AK Parti heyeti yaşlıları evlerinde ziyaret ederek, onların yanında olduklarını gösterdi. Yaşlılar ile sohbet eden partililer, her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi. Ziyarete İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Pamukçu, AK Parti Yaşlılar Koordinasyon Merkezi Başkanı Ahsen Karataş, Merkez İlçe Sosyal Politikalar Başkanı Abuzer Çelik’e Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Şehit Ailesi ve Gazi Birim Sorumlusu İsmail Koçak katıldı.
İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Pamukçu yaşlılara olan saygı ve hürmetlerin daim olacağını ve onların her zaman yanında olacaklarını ifade etti.
Pamukçu açıklamasında, “AK Parti olarak insanı merkeze alan bütüncül bir yaklaşımla yaslılarımıza yuk degil, servetimiz olarak bakmaktayız. Onların gecimlerini karsılamalarını, saglıklı ve huzurlu bir hayat surmelerini amaclamaktayız. Buyuklerimizi aile ve sosyal hayatımızın icinde, erdem ve deneyim kaynakları olarak gormekte, onlara hurmet ve itibar etmeyi inancımızın ve gelenegimizin temel bir unsuru olarak kabul etmekteyiz.
Genel Baskanımız ve Cumhurbaskanımız Recep Tayyip Erdogan’ın liderliginde, Basbakanımız Binali Yıldırım’ın onculugunde yaslılık konusuna hassasiyetle egilip, buyuklerimiz icin devrim niteliginde politikalar uretmekteyiz. Bu politikaları buyuklerimizin de destegini alarak daha ileriye tasımak ve gelistirmek icin calısmalarımıza devam etmekteyiz. Yaşlılık her birey için farklı bir anlam ve önem taşır. Herkes bir gün yaşlılığın nasıl bir duygu olduğunu tadacaktır. Yaşılar bugün ile geçmiş arasında bağ kurmamızı sağlayan, kültürel ve ulusal birikimlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan bireylerdir. Bunun dışında yaşlılar zamanının büyük bir bölümünü toplumuna hizmet etmek için harcamışlardır. Dolayısıyla yaşlılar yardıma muhtaç oldukları dönemlerde insana yakışır bir şekilde muamele görmelidir. Ancak her yaşlı göz önünde bulunmadığı için yardıma ihtiyacı olup olmadığı bilinemez. Bu yüzden yaşlılar toplumdaki insanlarla daha çok kaynaşmalı ve onlarla bağ kurulmalıdır” şeklinde konuştu.

AK Parti yaşlıları unutmadı

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