AK Parti, yerel seçimler için eylülde temayül yoklamalarına başlayacak

AK Parti'de değişim yaşanan belediyelerde seçime yeni başkanlarla gidilip gidilmeyeceği konusunda Kaya, "Bizim için AK Parti'de siyaset yapan her arkadaşımız, 11 milyonluk ailemizin hepsi ve bu partiye gönül verenlerin hepsi değerlendirmeye değer insanlardır. Biz 11 milyon AK Parti üyesi ve 80 milyondan bizi beğenen, seven ve bizim partimizde siyaset yapmak isteyen herkesi değerlendireceğiz." dedi.

- "Her belediyemizin MR'ını çekiyoruz"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni belediye başkanlarının çalışmalarını takip ediyor mu' sorusuna Kaya, şu yanıtı verdi:

"884 belediyenin her birinin kurumsal performanslarını alıyoruz. Burada bütçe dengeleri, borçlanmaları, yatırımları, personel harcamaları nereye gidiyor, iyileşme ne seviyede, bunu alıyoruz. Yine her belediyemiz temel altyapı, su, atık su ve katı atık gibi bir sorunu var mı ve bir aksama yaşanıyor mu, buradaki kaliteye bakıyoruz. Yine belediyelerimizin seçim vaatleri, seçimlerde ne vadetmiş, bugün hangi noktada, bunlara bakıyoruz. Dolayısıyla her ilin, her belediyemizin MR'ını çekiyoruz. Bu MR üç bölümden oluşuyor. Birincisi belediye, ikincisi teşkilat, üçüncüsüde halk. Bu üç MR'ın analizlerini alıp bir rapora dönüştürüp Sayın Genel Başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza sunuyoruz."

Belediyelerdeki değişimin tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin Kaya, "Bizi takip etmenizde tabii ki fayda var ama artık seçime gidiyoruz. Ciddi olumsuzlukla karşılaştığımız noktada mutlaka değerlendirmemiz olacak. Son birkaç ayda iki belediye başkanımızın istifasını aldık. Yani partimizden ihraç ettik. Belediyelerimizde kamuoyunun kabul etmeyeceği, toplumumuzun kabul etmeyeceği, değer yargılarına uymayan bir hadise olduğunda mutlaka bir değerlendirme yaparız." ifadelerini kullandı.