AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Geldi;"Biz belediyecilik anlamında, yerel yönetimler anlamında karşılaştırmayı diğer belediyeler ile yapmıyoruz"dedi.

Elazığ’da AK Parti "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme" toplantısı yapıldı. Nurettin Ardıçoğlu Kültür merkezinde yapılan toplantıya, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkanı Yardımcısı Mehmet Geldi, Milletvekili Metin Bulut, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, İl Başkanı Ramazan Gürgöze ve meclis üyeleri katıldı.

AK Parti’nin siyasette kendisi ile yarıştığı ifade eden Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Geldi;"Kesinlikle biz belediyecilik anlamında, yerel yönetimler anlamında karşılaştırmayı diğer belediyeler ile yapmıyoruz. Kendi iç dinamiklerimiz hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak kendimizi daha güzel nasıl yakalarız noktasında istişarede bulunmak için bu toplantıyı tertip ediyoruz. Bütün bölgelerimizde belediye ziyaretlerimizi yerinde yaptık. Beldeler hariç özellikle ilçe belediyelerini yerinde ziyaretini yaptık. Gerek kurumsal performansları gerekse anket çalışmalarında denetimler ve koordinasyon, istişare yapıldı. Tüm teşkilatla belediyelerimizin arasındaki ahenkli çalışma ortamlarının tesisi noktasında yapılabilecekler değerlendirildi" diye konuştu.

Bu toplantılarda mutlaka geniş fazıllı faydalar hasıl olacağına değinen Geldi," Karşılıklı istişarelerle daha verimli çalışmanın esasları ortaya konacak. Bilmemiz gereken ama bildiğimiz halde uygulamadığımız eksiklerimizi gidereceğiz. Gerçekten millete ulaşma, kucaklaşma, gönlüne dokunma noktasında yapa bileceklerimizi müzakere edeceğiz” ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.