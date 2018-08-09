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AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.08.2018 16:38 | Son Güncelleme

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Geldi: - "Seçimlerle ilk defa yasama ve denetim meclisi seçildi. İktidar yetkisini elinde bulunduran değil, yasama ve denetim meclisi olarak seçildi. İktidar yetkisini millet Cumhurbaşkanı'na devretti. Dolayısıyla yeni bir sisteme geçtik" - "Biz seçimler 31 Mart 2019'da yapılacakmış gibi çalışıyoruz"

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Geldi, "Seçimlerle ilk defa yasama ve denetim meclisi seçildi. İktidar yetkisini elinde bulunduran değil, yasama ve denetim meclisi olarak seçildi. İktidar yetkisini millet Cumhurbaşkanı'na devretti. Dolayısıyla yeni bir sisteme geçtik." dedi.

Geldi, partisinin Zonguldak İl Başkanlığı'nda düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye'de yeni bir miladın olduğunu söyledi.

24 Haziran seçimleri sonrası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini hatırlatan Geldi, "Seçimlerle ilk defa yasama ve denetim meclisi seçildi. İktidar yetkisini elinde bulunduran değil, yasama ve denetim meclisi olarak seçildi. İktidar yetkisini millet Cumhurbaşkanı'na devretti. Dolayısıyla yeni bir sisteme geçtik." diye konuştu.

Mehmet Geldi, belediye başkanları için bir seçimin bitmesinin öbür seçimler için başlangıç olduğunu vurgulayarak, "Bu seçimlerden alınan cevap ve mesajları değerlendirmek üzere bütün belediye başkanlarımızı ve teşkilatlarımızı yerinde dinlemek suretiyle 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili sürece katkıda bulunmanın yanı sıra daha güzel hizmetler sunmak, milletin gönlünde taht kurmak için neler yapabileceğimizi masaya yatıracağız." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, "Yerel seçimler erkene alınacak mı?" sorusuna Geldi, yerel seçimlerin erkene alınabilmesi için Anayasa değişikliğinin olması gerektiğine dikkati çekerek, "CHP böyle bir teklif verirse AK Parti ve MHP'nin böyle bir çoğunluğu yok ve 400 sandalye gerekir. Böyle bir teklif gelirse değerlendirilir. Biz seçimler 31 Mart 2019'da yapılacakmış gibi çalışıyoruz." diye cevapladı.

Geldi, "AK Parti Genel Merkez 6. Olağan Büyük Kongresi"yle ilgili soruya ise 18 Ağustos'ta kongrenin gerçekleştirileceğini belirterek, "İnanıyorum ki başta Cumhurbaşkanımız ve partimizin MKYK ile MYK üyeleri tüm değerlendirmeleri teşkilatımızla birlikte yapacaklar. Gerekli revizyonlar yapılacak. Bu konuda çok daha güçlenmiş olarak devam edeceğiz." karşılığını verdi.

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