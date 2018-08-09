AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Geldi, "Seçimlerle ilk defa yasama ve denetim meclisi seçildi. İktidar yetkisini elinde bulunduran değil, yasama ve denetim meclisi olarak seçildi. İktidar yetkisini millet Cumhurbaşkanı'na devretti. Dolayısıyla yeni bir sisteme geçtik." dedi.

Geldi, partisinin Zonguldak İl Başkanlığı'nda düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye'de yeni bir miladın olduğunu söyledi.

24 Haziran seçimleri sonrası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini hatırlatan Geldi, "Seçimlerle ilk defa yasama ve denetim meclisi seçildi. İktidar yetkisini elinde bulunduran değil, yasama ve denetim meclisi olarak seçildi. İktidar yetkisini millet Cumhurbaşkanı'na devretti. Dolayısıyla yeni bir sisteme geçtik." diye konuştu.

Mehmet Geldi, belediye başkanları için bir seçimin bitmesinin öbür seçimler için başlangıç olduğunu vurgulayarak, "Bu seçimlerden alınan cevap ve mesajları değerlendirmek üzere bütün belediye başkanlarımızı ve teşkilatlarımızı yerinde dinlemek suretiyle 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili sürece katkıda bulunmanın yanı sıra daha güzel hizmetler sunmak, milletin gönlünde taht kurmak için neler yapabileceğimizi masaya yatıracağız." ifadesini kullandı.