AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Geldi, "İnanıyorum ki 31 Mart 2019'da yapılacak seçimlerde AK Parti milletin gönlüne giden yolda çok daha güzel hizmetler yapmak için yeni tedbirler, yol haritaları ve yeni hedefler belirlemiş olacak. Bu toplantılarda hedeflenen en üst başarı ve en üst hizmet. Derdimiz ve gayemiz budur." dedi.

Geldi, partisinin Düzce İl Başkanlığı'nda düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye'de yeni bir milat olduğunu söyledi.

24 Haziran seçimleri sonrası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini hatırlatan Geldi, "Seçimler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan reformları hayata geçirmeye başladı. Bizler de yerel yönetimler başkanlığı olarak illerimizde değerlendirme ve istişare toplantıları yapıyoruz. Amacımız belediye başkanlarının performanslarını arttırmak ve Cumhurbaşkanımızın bahsettiği 'Gönüle giden yol' ile ilgili çalışmalarını hızlandırmaktır." diye konuştu.