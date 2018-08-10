HABER

AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.08.2018 13:00 | Son Güncelleme

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Geldi: - "İnanıyorum ki 31 Mart 2019'da yapılacak seçimlerde AK Parti milletin gönlüne giden yolda çok daha güzel hizmetler yapmak için yeni tedbirler, yol haritaları ve yeni hedefler belirlemiş olacak. Bu toplantılarda hedeflenen en üst başarı ve en üst hizmet. Derdimiz ve gayemiz budur"

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Geldi, "İnanıyorum ki 31 Mart 2019'da yapılacak seçimlerde AK Parti milletin gönlüne giden yolda çok daha güzel hizmetler yapmak için yeni tedbirler, yol haritaları ve yeni hedefler belirlemiş olacak. Bu toplantılarda hedeflenen en üst başarı ve en üst hizmet. Derdimiz ve gayemiz budur." dedi.

Geldi, partisinin Düzce İl Başkanlığı'nda düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye'de yeni bir milat olduğunu söyledi.

24 Haziran seçimleri sonrası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini hatırlatan Geldi, "Seçimler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan reformları hayata geçirmeye başladı. Bizler de yerel yönetimler başkanlığı olarak illerimizde değerlendirme ve istişare toplantıları yapıyoruz. Amacımız belediye başkanlarının performanslarını arttırmak ve Cumhurbaşkanımızın bahsettiği 'Gönüle giden yol' ile ilgili çalışmalarını hızlandırmaktır." diye konuştu.

Başkanların hizmetle ilgili yaşadığı sorunları dinleyerek, çözüm yolu aradıklarını anlatan Geldi, şöyle devam etti:

"Başkanlarımızın hizmetle ilgili yaşadıkları sorunlar ve seçim döneminde verdikleri vaatlerin yerine getirilmesi anlamında toplantılarımızı yapıyoruz. Daha verimli hizmet yapmaları için katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu amaçla il, ilçe ve belde belediye başkanlarımızı, parti yöneticilerimizi dinliyor, nasıl katkı sunabiliriz diye istişare ve değerlendirmeler yapıyoruz. Teklif ve değerlendirmelerimizi yapıp Yerel Yönetimler Başkanlığımıza sunacağız. Bu değerlendirmeler sonucunda önümüzdeki dönemle ilgili değerlendirmeler yapılacak."

Batı Karadeniz Bölgesi'nde çalışmalar yaptığına değinen Geldi, çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini, aynı çalışmaların Türkiye'nin her bölgesinde devam ettiğini anlattı.

Geldi, "İnanıyorum ki 31 Mart 2019'da yapılacak seçimlerde AK Parti milletin gönlüne giden yolda çok daha güzel hizmetler yapmak için yeni tedbirler, yol haritaları ve yeni hedefler belirlemiş olacak. Bu toplantılarda hedeflenen en üst başarı ve en üst hizmet. Derdimiz ve gayemiz budur. Belediye başkanı adayımız kim olursa olsun, AK Parti en iyi hizmeti yapmak için her kesimden katkı almak peşindedir." ifadelerini kullandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, il yönetimi, Düzce, Akçakoca, Gümüşova, Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Kaynaşlı, Yılğılca, Beyköy ve Boğaziçi belediye başkanları katıldı.

PARTNERÇalışanlar için kilo vermeye yardımcı pratik kahvaltı önerileriÇalışanlar için kilo vermeye yardımcı pratik kahvaltı önerileri
Muharrem İnce, 'ekonomik felaket' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu Muharrem İnce, 'ekonomik felaket' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu
CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumuCHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti Düzce Mehmet Geldi

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

İlginizi Çekebilir

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce, 'ekonomik felaket' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu

Muharrem İnce, 'ekonomik felaket' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

AK Parti'de 'seçim' kampı! Kurmaylar 'ilk kez oluyor' dedi

AK Parti'de 'seçim' kampı! Kurmaylar 'ilk kez oluyor' dedi

Ankara'da bomba kulis: Kılıçdaroğlu bugün açıklayacak!

Ankara'da bomba kulis: Kılıçdaroğlu bugün açıklayacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Enes Berberoğlu'nun eşi: CHP'ye kırgınım

Enes Berberoğlu'nun eşi: CHP'ye kırgınım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.