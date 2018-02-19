AK Parti yerel yönetimler istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı

AK Parti Nevşehir Yerel Yönetimler istişare ve değerlendirme toplantısı, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Geldi başkanlığında yapıldı.

Nevşehir Ticaret Borsası Konferans salonunda gerçekleştirilen AK Parti Nevşehir Yerel Yönetimler istişare ve değerlendirme toplantısına TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver,AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar,İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Özgün, AK Partili ilçe ve belde belediye başkanları, belediye meclis ve il genel meclis üyeleri katıldı.

AK Parti Nevşehir Yerel Yönetimler istişare ve değerlendirme toplantısının açılışında konuşan AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, her alanda olduğu gibi yerel yönetimler alanında da AK Parti’nin ‘insanı yaşat ki devlet yasasın’ düşüncesini şiar edinmeyi bundan sonra da sürdüreceklerini belirtti. Açıkgöz, ortaya konulan yatırımlarla halkın gönüllerini de kazanmayı sürdüreceklerini dile getirerek, gerçekleştirilen toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar’ da 2019 yılına gidilen bu süreçte bu tür toplantıları sürdüreceklerini ifade etti ve toplantıya katılanlara teşekkür etti.

AK Parti Nevşehir Yerel Yönetimler Değerlendirme toplantısında daha sonra, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Geldi, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyeleriyle istişare ve değerlendirmelerde bulundu.