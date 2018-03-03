KOCAELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, "CHP'li belediyelerde neyi görüyoruz? Kavgayı görüyoruz, anlaşmazlığı görüyoruz, baskıyı görüyoruz, ötekileştirmeyi görüyoruz. Sinop'ta çöpleri denize dökmenin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İzmir'de sele teslim olmanın adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. CHP'li Zonguldak Belediyesi Türkiye'nin en borçlu batak belediyesidir. Ataşehir'de usulsüzlüğün, Beşiktaş'ta yolsuzluğun adıdır Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla bu yapıyı Türkiye'den tasfiye etmek hepimizin görevidir." dedi. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir otelde düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısı'nda konuşan Kaya, başta Afrin olmak üzere, tarihin en derinliklerinden bugüne kadar bu vatan için, bu bayrak için şehit düşenleri rahmetle, minnetle andıklarını söyledi. Kadim bir şehir olan Kocaeli'nin 1999'daki büyük depremle yıkımlar yaşadığını belirten Kaya, "2004'te AK Partili başta büyükşehir ve ilçe belediyeleri olmak üzere yapılan çalışmalarla bugün Kocaeli havası temiz, mavi bayraklı denizi ve kentsel dönüşümü ile sağlıklı bir yol alıyor. Sanayi ve konutun artık birbiriyle barışık hale dönüştüğü bir başarı hikayesini hep birlikte burada görmekteyiz. Kocaeli siyaset için de çok önemli bir şehir. Bizim ilk hikayemizin, ilk aşkımızın, ilk filizimizin verdiği şehirdir. Kocaeli'de AK Parti'nin ilk defa seçim kazandığı yer Kocaeli'nin Ereğli beldesiydi. 2002'de meclis üyesi seçimini burada yaptık. Kocaeli, AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a ve bu davaya en çok sahip çıkan bir şehirdir. Bu başarıdan dolayı İl Başkanımıza, teşkilatlarımıza, Başbakan Yardımcımız Fikri Işık'a, Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu'na, ilçe belediye başkanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

"Belediyecilik sadece hizmetle değil, halkla gönül bağı kurduğunuzda şehrin arkanızdan geleceğini zaten göreceksiniz." diyen Kaya, 2019'a giderken artık seçimin başladığının söylenilebileceğini aktardı. Yol haritasını gözden geçirmek, hedeflerde nerede olunduğunu, eksiklikleri, fazlayı görmek ve hizmetle olan hikayelerini toparlayıp, gönülle ilgili hikayelerini daha güçlü hale getirmek için 2019'dan önce son rötuşları yapmak için burada olduklarını dile getiren Kaya, buradan merkezi hükümete beklentileri ileteceklerini vurguladı. - "Yeni dönemde iki büyük siyasi aktör olacak" Mart 2019'da belediye seçimlerinin ardından hükümet seçimlerinin yapılacağını ve yeni dönemde Türkiye'de iki büyük siyasi aktörün olacağına işaret ederek, "Bunun birisi Devlet Başkanı, yani Cumhurbaşkanı olacak, diğeri de belediye başkanları olacak. Dolayısıyla Türkiye'nin siyasi formatının değiştirildiği tabloya hep birlikte geçmiş olacağız. Geçmişe dönüp baktığımızda, dünya siyasetinde de yerel siyasette de başarılı yerel siyasetçilerin ülkenin kaderini belirleyen önemli aktörler olduğunu görmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız yerel siyasi aktörlerden... Başarı hikayeleri onları ülkenin kaderini belirleyen büyük ve muhteşem bir lider yapmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, AK Parti Hükümetinin yerelde ayrımcılık yapmadığını, yerel yönetimlere 2002'de 4,7 milyar lira kaynak aktarıldığını, bunun 2010'da 25,2 milyar, 2016'da ise 54,8 milyar liraya çıktığını, 2018'de bütçeye konan rakamın 72,9 milyar lira olduğunu belirterek, "Bizim hükümetten beklentilerimiz noktasında, hükümetimiz üzerine düşeni fazlasıyla yapmaktadır. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve bakanlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu. - "AK Partili belediyeler kendisiyle yarışıyor" AK Partili belediyelerin mukayese edilemeyecek kadar başarılı olduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti: "AK Partili belediyeler kendisiyle yarışan belediyeler. Peki niye bu kadar sıkı tutuyorsunuz bu işi? Yüzde 50+1'i 2019 Mart ayında yerelde almak zorundayız. Bu yüzdeyi almak için de oyumuzun 5-6 puan daha yukarı çıkması gerekmektedir. Ben inanıyorum ki, 884 belediyemiz, 11 bin 500 meclis üyemiz Türkiye'de Mart 2019'da yüzde 50+1'i alacaktır. AK Partili belediyeler, Türkiye'nin en az personel harcaması olan belediyelerdir. AK Partili belediyeler, en fazla yatırımı olan belediyelerdir. Bizim belediyelerimizin böyle bir başarı hikayesi var. Teşkilatlarımızın bu başarı hikayesine daha çok sahip çıkması gerekir."

- "CHP, Ataşehir'de usulsüzlüğün, Beşiktaş'ta yolsuzluğun adıdır" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü: "CHP'li belediyelerde neyi görüyoruz? Kavgayı görüyoruz, anlaşmazlığı görüyoruz, baskıyı görüyoruz, ötekileştirmeyi görüyoruz. Sinop'ta çöpleri denize dökmenin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İzmir'de sele teslim olmanın adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. CHP'li Zonguldak Belediyesi Türkiye'nin en borçlu batak belediyesidir. Ataşehir'de usulsüzlüğün, Beşiktaş'ta yolsuzluğun adıdır Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla bu yapıyı Türkiye'den tasfiye etmek hepimizin görevidir." Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Cerablus'ta ve o bölgede belediyelerin birçok hizmet yaptığını, Türkiye'nin, sınırları dışında oluşturulmaya çalışılan terör yuvalarına karşı mücadele ederken aynı zamanda belediyelerin de üzerine düşeni fevkalade yaptığını anlatan Kaya, Suriyeli mültecilerin ağırlanması noktasında, onların ensar-muhacir kardeşliği içerisinde üzerlerine düşeni yaptıklarını söyledi.