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AK Parti'yi kızdıracak sözler

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 07:19 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ağbağ, KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu oldu. Ağbağ, AK Parti tabanıyla ilgili, "Gözü körelmiş, narkozlanmış. Neyi alkışladığını çok bilmiyor. Onlarla aynı galakside yaşamıyoruz. Saadet Partisi işini düzgün yaparsa Ak Parti'nin hayatının en büyük siyasi şokunu yaşatacak şekilde sonuç çıkacak. Ak Parti çok büyük bir kopuş yaşayacak." diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağbağ, Suriye lideri Beşar Esad ile derhal masaya oturmamız gerektiğini söyleyerek, "Türkiye derhal Esad ile masaya oturmalı. Türkiye, Putin ve Ruhani ile masaya oturduğu her gün Esad ile masaya oturuyor zaten. Bunu dolaylı yapmanın bir anlamı yok. Esad'ı sevmek zorunda değilsiniz. Çok sevmediğiniz herkesin elini sıkıyorsunuz. Esad zalim de Trump çok mu mübarek bir zat" dedi.

İşte o sözler:

"AK PARTİ TABANI NARKOZLANMIŞ, AYNI GALAKSİDE YAŞAMIYORUZ"

Saadet Partili Ağbağ, AK Parti tabanı içerisinde bir kitlenin, ne söylendiğini anlamadığı halde, Cumhurbaşkanı Erdoğan söylüyor diye alkışladığını belirterek şunları kaydetti:

"Ak Parti tabanı içerisinde bir kitle var, gözü körelmiş, Erbakan hocanın tabiriyle narkozlanmış. Neyi alkışladığını çok bilmiyor. Reis dedi diye alkışlıyorlar. Tuvalet 1 milyondu, 1 liraya düştü diyor adam alkışlıyor, neyini alkışlıyorsun bunun? O kitleye bir şey anlatmak bugünkü şartlarda mümkün değil. Kilitlenmiş, orası kopmuş, onlarla ayrı galaksilerdeyiz, onlarla aynı galakside yaşamıyoruz. Ama meseleleri akleden, kaygı duyan, Ak Partili olsa bile, Ak Parti'nin yönetiminde milletvekili, belediye başkanı olan çok ciddi kitle var ve bizimle temas içindeler. Temel bey bizim dile getiremediğimizi dile getiriyor diyorlar. Önümüzdeki seçimlerin, 3 Kasım seçimlerine benzer bir hava doğuracağı kanaatindeyim. 99 seçimlerinde DSP yüzde 21 oy aldı, 2002 seçimlerinde ise yüzde 1 oy aldı. Saadet Partisi işini düzgün yaparsa Ak Parti'nin hayatının en büyük siyasi şokunu yaşatacak şekilde sonuç çıkacak. Ak Parti çok büyük bir kopuş yaşayacak."

Ağbağ programda ayrıca ABD'nin Suriye'yi vurmasıyla ilgili “Sen vurduğunda da kimyasal silah yayılacak. Hiroşima'ya atom bombasını kim attı? Kimyasal silah olan yer vurulur mu? Böyle bir akıl, böyle bir mantık olamaz” dedi. Saadet Partili Ağbağ, AKP ile ittifak kuran MHP lideri Devlet Bahçeli’ye bir espri yaparak mesaj gönderdi:

“Latife olarak söyleyelim, geçen sosyal medyada gördüm. Sayın Cumhurbaşkanı’na yazmışlar, siz gittiğinizde çökecek tek devlet, Devlet Bahçeli diye”

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