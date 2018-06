AK Parti Yozgat Seçim İrtibat Bürosu açılış töreni

"Şimdi Sayın İnce diyor ki, 'Biz gelirsek, anaokulu, ilköğretimi, bedava yapacağız, ortaöğretimi...' Ya ortaöğretim, ilköğretim, anaokulu zaten bedava Sayın İnce. Üniversite de ha keza bedava, harçları kaldırdık haberi yok. Senin arkadaşların 'Harçlar kalksın.' diye yürüyorlardı, biz kaldırdık, bak şimdi yürüyen kaldı mı? Eğitim bedava, yetmedi masalara kitapları koyduk. Her ilçeye yurtlar koyduk kiraya gitmek istemeyen her vatandaşı yurtta barındıracak Türkiye'de kapasiteyi biz oluşturduk. Ama adam eğitimde ne yapılmış haberi yok. 'Biz gelirsek mazotu 3 liraya vereceğiz.' diyor. Biz karar almışız ve açıklamışız, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere çiftçimizin kullandığı mazotun yarısı çiftçiden, yarısı devletten demişiz. Uygulamaya koymuşuz, şu anda rakam değişti mi bilmiyorum, 2,35 liraya biz mazot vereceğiz. Gidiyor diyor ki pompaya 'Ben mazot aldım, tak bakayım.' Takıyor, 'bak diyor yalan söylüyor Tarım Bakanı.' Yalanın alasını sen söylüyorsun, biz pompada fiyatı indirdik demedik, yarısını destek olarak vereceğiz dedik. Çiftçimiz şimdi mazot desteği alıyor, kullanıyor, ertesi yıl biz onun desteğini ödüyoruz. Pompadan rayiç bedeli üzerinden alacak ama biz onun yarısını devlet olarak çiftçimize kendisine doğrudan ödeyeceğiz. Bunu bilmiyor mu? Biliyor ama milletin gözünü boyamak, 'Bak bunlar sizi aldatıyor.' demek için gidip bu çarpıtmayı yapıyor. Ayıptır ya. Doğru olanı cumhurbaşkanlığına aday olanlar çarpıtmamalıdır. Doğru ne ise onu söylemelidir. Ama bakıyorsunuz onu da söylemiyorlar, milleti aldatmaya , kandırmaya, çarpıtmaya devam ediyorlar. Sosyal medya üzerinden iftiralarla kirletmeye devam ediyorlar."

- "Muharrem İnce senin rakibin kim?"

Bozdağ, İnce'nin kendisine yönelik eleştirilerine de değinerek, şöyle dedi:

"Ama bu ara beni de çok seviyor bak Allah var. Yatıyor, kalkıyor Bekir Bozdağ... Onunla kalkıyor, onunla devam ediyor. Ben bazen diyorum ki Muharrem İnce senin rakibin kim? Bekir Bozdağ mı Recep Tayyip Erdoğan mı? Sen Türkiye'nin cumhurbaşkanlığına mı adaysın yoksa başbakan yardımcılığı, hükümet sözcülüğüne mi adaysın? Neye aday olduğunu karıştırmış durumda. Eğer başbakan yardımcılığı, hükümet sözcülüğüne adaysan bil ki parlamenter sistemin, bakanlar kurulu son toplantısını dün yaptı. Başbakan yardımcılığı hükümet sözcülüğü diye bir görev de kalmadı, olmayan bir göreve talip oluyorsun. Adam rotasını şaşırmış, öyle devam ediyor. Şimdi buradan bir kez daha söylüyorum, Allah'ın izniyle yeni dönem devleti bilen, hem bilgisiyle hem iradesiyle hem tecrübesiyle hem cesaretiyle devlet için millet için her şeyi göze alan kadroların dönemi olacaktır. Cumhurbaşkanımız, belediye başkanlığı, başbakanlık, cumhurbaşkanlığıyla şu anda dünyanın en bilge ve en tecrübeli lideridir. Liderlerinden biri demiyorum, lideridir. Çünkü her türlü oyunu gördü, her türlü hadiseyi yaşadı ve hepsinden Allah'ın izniyle alnın akıyla çıktı."