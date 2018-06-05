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AK Parti Yozgat Seçim İrtibat Bürosu açılış töreni

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2018 17:30 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: (3) - "Yozgat raydan dünya ile buluştu, karadan buluştu, şimdi havadan buluştu, Yozgat havalanıyor, Allah'ın izni ile Yozgat'ı dünyaya, dünyayı Yozgat'a havadan bağladık" - "Daha iyilerini de yine bu kardeşleriniz yapacaktır. Eksiklerimiz olabilir, eksiklikleri tamamlarsa yine AK Parti tamamlar, yapılamayanlar varsa onları yaparsa yine AK Parti yapacaktır"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat'ın ulaşımda çağ atladığını belirterek, "Yozgat raydan dünya ile buluştu, karadan buluştu, şimdi havadan buluştu. Yozgat havalanıyor, Allah'ın izniyle Yozgat'ı dünyaya, dünyayı Yozgat'a havadan bağladık." dedi.

Bozdağ, partisinin Yozgat Seçim İrtibat Bürosu açılış töreninde, AK Parti iktidarları döneminde Yozgat'a yapılan yatırımlara değinerek, Türkiye'nin büyüdüğünü ve bunun Yozgat'a da aynen yansıdığını söyledi.

Yozgat'ın ulaşımda çağ atladığını dile getiren Bozdağ, "Yozgat raydan dünya ile buluştu, karadan buluştu, şimdi havadan buluştu. Yozgat havalanıyor, Allah'ın izniyle Yozgat'ı dünyaya, dünyayı Yozgat'a havadan bağladık. Havaalanı 250 milyon liralık yatırım, üst yapısı da 60 milyon lira, yaklaşık 310 milyon liralık yatırım. 2020'de tamamlamayı hedefliyoruz. Bu sene karar aldık Yozgat'ın bütün köylerinin yollarını kapama asfalttan sıcak asfalta çevireceğiz, 5 yıl hedef koyduk." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, Yozgat'a üniversite kurduklarını, tıp fakültesi, tıp fakültesi hastanesi, hukuk fakültesi, eğitim fakültesi ve diğer fakültelerle Yozgat'ın en büyük üniversite kentlerinden biri haline geldiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yozgat, AK Parti hükümetlerinin açtığı ilk üniversite grubu içerinde yer aldı. Tıp fakültesi, hukuk fakültesi her üniversite de yok, Yozgat üniversitesinde var. Üniversitemiz daha da büyüyecek, ilçelere de dallarını budaklarını uzatıyor. Yozgat bilim yuvası haline geldi, gelecektir. Şimdi polis eğitim merkezi faaliyette, adalet eğitim merkezi inşaatı devam ediyor, Adalet Bakanlığının personeli burada eğitilecek, diyanet eğitim merkezimiz bitti yakında resmi açılışını yapacağız. Yozgat bu dönemde gerçek anlamda bir eğitim üssü oldu. Yozgat'ın merkezinde 2 fen lisesi var. İlçelerimizde fen liselerimiz var. Biz eğitimde de Yozgat'ı gerçek anlamda büyük bir merkeze dönüştürdük. Önümüzdeki yıllarda Yozgat'ın eğitimdeki başarısı her geçen gün daha da artacaktır."

Bozdağ, yapılan cezaevinin büyük bir kampüs olduğunu ve buraya bir tabur geleceğini anlatarak, "Burasını daha önce bölük koruyordu, şimdi cezaevinin korumasını tabur yapacak. Bizim yaptığımız her şey Yozgat'ta aynı zamanda istihdam doğuruyor. Aynı zamanda esnafımıza, Yozgat'ta yaşayan her kardeşimize bir artı imkan oluşturmaktadır." dedi.

-"Şimdi dağın başına da köyün zirvesine de ambulans geliyor"

Sağlıkta da aynı devrimi yaptıklarını anlatan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Şehir hastanesi Yozgat'ta büyük bir nimettir. Bütün ilçelerdeki hastaneleri de yeniledik. Modern teknolojilerle donattık. Bizim dönemimizden önce Yozgat'ta neredeyse ambulans yoktu. Birkaç tane vardı. Köye, mahalleye ambulans gitmezdi. Torpil bulursanız, şoförün cebine de para kor, depoya da mazot korsanız hastanız öyle Ankara'ya giderdi. Şimdi konuşuyorlar bunlar, gerçek gerçek hep beraber yaşadık. Şimdi öyle mi? Dağın başına da köyün zirvesine de ambulans geliyor. Yozgat şehir hastanelerinin birincisine sahip oldu. İlki Yozgat'tadır. Bazen ne yaptılar diyorlar ya. Yozgat'ın nüfusuna gücüne baktığınızda AK Parti'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın Yozgat sevdası olmasa Yozgat'a şehir hastanesi olur muydu Allah aşkına. Bu Yozgatlıya verilen değerin, Yozgatlıya duyulan sevgi ve saygının somut göstergesidir. Avrupa'dan Amerika'dan daha iyisini yapıyoruz."

"Şimdi kalkmışlar 'şehir hastaneleri israf' diyor birisi." diyen Bozdağ, "Sağlığa yapılan yatırım israf olur mu? Kılıçdaroğlu döneminin kuyruklarını arıyorlar. Biz milletimizin sağlığına, milletimizin hizmetine yapılan hiçbir şeyi israf görmedik. Milletin hakkı, milletin hukuku olarak gördük öyle de devam edeceğiz. Bu sağlıktaki dönüşüm, adliye sarayları, toplu konutlarla, diğer attığımız adımlarla Yozgat'ın dört bir yanı değişti. İnşallah yeni dönemde raylı sistemi yaparsa AK Parti yapar. Biz yapacağız inşallah. Havaalanı, hızlı treni, adalet eğitim merkezini biz tamamlayacağız, ikinci organize sanayi bölgesini Yozgat'ın emrine biz tahsis edeceğiz. Yeni dönem Yozgat'ın çevre yolu ile buluştuğu dönem olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz gecemizi, gündüzümüze Türkiye için katarken, Yozgat hep bizim kalbimizde, hep bizim aklımızdadır. Hiçbir zaman Yozgat'ı unutmadık. Yozgat büyüsün diye gecemizi gündüzümüze kattık ve iyi şeyler yaptık. Daha iyilerini de yine bu kardeşleriniz yapacaktır. Eksiklerimiz olabilir, eksiklikleri tamamlarsa yine AK Parti tamamlar, yapılamayanlar varsa onları yaparsa yine AK Parti yapacaktır. Et Süt Kurumu ile Yozgat'ta yeni bir dönemi başlatıyoruz. Hayvancılıkta Sorgun'a organize sanayi bölgesini kuruyoruz, Karanlık Dere'de üzüm ve ayva konusunda Karanlık Dere'yi, Şefaatli'yi Türkiye'nin markalarından biri haline getiriyoruz. Yeni dönemde aynı şekilde yolumuza biz devam edeceğiz. Yozgatlı için ter dökmeye, Yozgatlının bize yaptığı duanın ve verdiği desteğin karşılığını daha çok eser kazandırarak ödemeye Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Birlikte koşacağız, birlikte kazanacağız, birlikte Yozgatlı daha ileri bir noktaya beraber taşıyacağız."

Konuşmanın ardından AK Parti Yozgat Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı gerçekleştirildi.

(Bitti)

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