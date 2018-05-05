AK Parti, yurt dışında 10 bin kişiyle sahada olacak

AYNUR EKİZ - AK Parti tarafından, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışı çalışmaları kapsamında, 10 bin kişilik bir ekip oluşturulurken, 47 ülkedeki örgütlenme de tamamlandı.

AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 24 Haziran seçimlerine yönelik ciddi bir alt yapı çalışması gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yurt dışında bin 500 seçmenin olduğu yerde şube açıyoruz, 500 seçmenin olduğu yerde temsilci bulunduruyoruz." dedi.

AK Parti'nin yurt dışında da seçime hazır olduğunu ifade eden Yeneroğlu, 60 ülkeden 47 ülkede parti örgütlenmesinin tamamlandığını, diğer ülkelerde de örgütlenmeyi tamamlayıp, dünyanın her yerinde temsilci bulunduracaklarını açıkladı.

AK Parti'nin, yurt dışındaki Türklere Cumhuriyet tarihinde yapılamamış hizmetleri hayata geçirdiğini anlatan Yeneroğlu, "Yurt dışı vatandaşlarımız biliyor. Bu iş memleket melesi bilinciyle sandığa akın olacak." diye konuştu.