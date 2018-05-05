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AK Parti, yurt dışında 10 bin kişiyle sahada olacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2018 13:11 | Son Güncelleme

AK Parti tarafından, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışı çalışmaları kapsamında, 10 bin kişilik bir ekip oluşturulurken, 47 ülkede örgütlenme tamamlandı

AYNUR EKİZ - AK Parti tarafından, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışı çalışmaları kapsamında, 10 bin kişilik bir ekip oluşturulurken, 47 ülkedeki örgütlenme de tamamlandı.

AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 24 Haziran seçimlerine yönelik ciddi bir alt yapı çalışması gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yurt dışında bin 500 seçmenin olduğu yerde şube açıyoruz, 500 seçmenin olduğu yerde temsilci bulunduruyoruz." dedi.

AK Parti'nin yurt dışında da seçime hazır olduğunu ifade eden Yeneroğlu, 60 ülkeden 47 ülkede parti örgütlenmesinin tamamlandığını, diğer ülkelerde de örgütlenmeyi tamamlayıp, dünyanın her yerinde temsilci bulunduracaklarını açıkladı.

AK Parti'nin, yurt dışındaki Türklere Cumhuriyet tarihinde yapılamamış hizmetleri hayata geçirdiğini anlatan Yeneroğlu, "Yurt dışı vatandaşlarımız biliyor. Bu iş memleket melesi bilinciyle sandığa akın olacak." diye konuştu.

- "Yurt dışındaki hedefimiz 1 milyon oy"

Yurt dışında üst düzey siyasetçilerin 24 Haziran seçimlerine yönelik programlarının olmayacağını vurgulayan Yeneroğlu, "Ev sohbetleri, eğitim programları ile birebir seçmenle temas halinde olacağız. AK Parti olarak yurt dışındaki hedefimiz 1 milyon oy." ifadelerini kullandı.

Yurt dışında seçmenin, uzun mesafeler katederek oy vermeye gittiğini kaydeden Yeneroğlu, Ankara'da 50 kilometre yol yaparak oy vermeye kim gider?" diye sordu.

Yurt dışındaki katılım oranının düşük olduğu yönündeki eleştirileri kabul etmeyen Yeneroğlu, son seçimlerde 3 milyon seçmenden 1 milyon 498 bininin oy kullandığını hatırlattı. Yurt dışındaki katılımın çok yoğun olduğuna işaret eden Yeneroğlu, seçime katılımın aidiyet bilincinin bir göstergesi ve bu bilincin yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarında yüksek olduğunu bildirdi.

- "Türk diasporası kurumsallaşmalı"

Yeneroğlu, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının Türkiye'ye olan hassasiyetlerinin korunması için Türk diasporasının kurumsallaşması gerektiğini vurguladı.

Yurt dışı oylarının önemine işaret eden Yeneroğlu, yurt dışından aday adaylığı için başvuranların sayısının ise 60 olduğunu açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı ve İstanbu

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