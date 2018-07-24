AK Parti'de 11 il başkanlığına atama

MUHAMMED TORUNTAY - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 11 il başkanlığına atama yaptı.
AK Parti'de, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerine yönelik aday adaylığı nedeniyle görevlerinden istifa eden il başkanlarının yerine, dün gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında alınan kararla Erdoğan tarafından atama yapıldığı öğrenildi.
Ataması gerçekleştirilen bazı il başkanları bugüne kadar vekaleten bu görevi yürütüyorlardı.
AK Parti Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş'ın imzasıyla görevleri tevdi edilen il başkanları şunlar:
"Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Batman İl Başkanı Murat Güneştekin, Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Rize İl Başkanı İshak Alim, Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz ve Eskisehir İl Başkanı Zihni Çalışkan"
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