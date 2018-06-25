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AK Parti'de 160 milletvekili yeniden seçildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 22:12 | Son Güncelleme

AK Partili 26. dönem milletvekillerinden 160'ı, 24 Haziran Milletvekili Genel Seçimi'nde yeniden Meclis'e girmeye hak kazandı - Partinin yeni dönem milletvekillerinin 242'si erkek, 53'ü ise kadınlardan oluştu

AK Partili 26. dönem milletvekillerinden 160'ı, 24 Haziran Milletvekili Genel Seçimi'nde yeniden TBMM'ye girmeye hak kazandı.

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, 295 milletvekili çıkaran AK Parti'de milletvekillerine ilişkin istatistikler de belli oldu.

AK Parti'nin 26. dönemde Meclis'te görev alan 160 milletvekili yeniden seçildi. Seçilen 295 milletvekilinden 242'sini erkek, 53'ünü kadın milletvekilleri oluşturdu.

Meclis sıralarında oturmaya hak kazanan ve yaş ortalaması 49 olan milletvekillerinden 25 yaş altındaki 2 milletvekili de Meclis'e girmeyi başardı.

AK Partili milletvekillerinin 283'ü yüksek lisans, lisans ve ön lisans, 12'si ise lise ve ortaokul mezunundan oluşuyor.

- En genç vekil 22, en yaşlı vekil 69 yaşında

Meclis'e girmeye hak kazanan AK Partili vekillerden en genci 22 yaşındaki İstanbul 3. bölgeden seçilen Rümeysa Kadak, en yaşlı vekil ise Kastamonu'dan seçilen 69 yaşındaki Hakkı Köylü oldu.

Seçimlerde AK Parti'den Meclis'e 3 engelli milletvekili girdi. Hakkari'den Husret Dinç, İstanbul'dan Serkan Bayram ve Konya'dan Hacı Ahmet Özdemir seçilen fiziksel engelli milletvekilleri oldu.

AK Partili 295 milletvekilinden 262'si evli, 33'ü bekar.

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