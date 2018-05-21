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AK Parti'de 167 milletvekili yeniden aday gösterildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2018 17:36 | Son Güncelleme

AK Parti milletvekili aday listesini YSK'ye sundu - AK Parti'de 26. Dönem'de milletvekili olan 167 kişi yeniden milletvekili adayı gösterildi - Siyasette kadınlara büyük önem veren AK Parti'de 126 kadın milletvekili adayı da listede kendisine yer buldu - En genç milletvekili adayı, Kocaeli'den 11'inci sırada aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu

AK Parti'nin mevcut 167 milletvekili, 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nde yeniden aday gösterildi.

AK Parti'nin 27. Dönem milletvekili aday listesinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilmesinin ardından adaylara ilişkin detaylar da belli oldu.

Partide, 26. Dönem'de milletvekili olan 167 kişi yeniden aday gösterildi. Siyasette kadınların yer almasına önem veren AK Parti'de 126 kadın milletvekili adayı listede kendisine yer bulurken, 474 erkek adaya listelerde yer verildi.

AK Parti'nin 27. Dönem milletvekili aday listesinde 25 yaş altı aday sayısı 57, engelli aday sayısı ise 8 oldu.

Kocaeli'den 11'inci sırada aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram en genç , Mardin 4.sıradan aday gösterilen Ahmet Munip Yıldızoğlu ise en yaşlı milletvekili adayı olarak listede kendine yer buldu.

Yaş ortalamasının 44 olduğu listedeki adayların 466'sının evli olduğu öğrenildi.

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