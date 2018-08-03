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AK Parti'de 2 il başkanlığına atama

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.08.2018 23:53 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Kayseri ve Sivas il başkanlıklarına atama yapıldığını açıkladı

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Kayseri ve Sivas il başkanlıklarına atama yapıldığını bildirdi.

Ataş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Kayseri İl Başkanlığına Şaban Çopuroğlu'nun, Sivas İl Başkanlığına da Hakan Aksu'nun getirildiğini açıkladı.

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