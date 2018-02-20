AK Parti’de 2 üye ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi

AK Parti Ordu İl Başkan Yardımcısı ve İl Sekreteri Bilal Azaklı, son dönemde basın yayın araçlarıyla parti yöneticileri hakkında yaptıkları hakaret içerici açıklamalar sebebiyle parti üyeleri Adem Çimiç ve Abdulhamit Bakan’ın kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini açıkladı.

Azaklı, yaptığı açıklamada, AK Parti Üyeleri Adem Çimiç ve Abdulhamit Bakan’ın parti kimliğini kullanarak parti yöneticilerine yönelik açıklamalarının yönetim kurulu toplantısında değerlendirildiğini belirtti. Azaklı, parti kimliğini kullanarak partinin manevi şahsiyetini zedeleyici ve yöneticileri hakkında ispattan yoksun aslı olmayan söylemleri nedeniyle İl Yönetim Kurulunun 19 Şubat 2018 tarih ve 330 sayılı kararı ile parti tüzüğümüzün 117.7 maddesi uyarınca; partimiz yöneticileri ve üyeleri veya parti tüzel kişiliği hakkında basın yayın araçları ile kamuoyunda gerçek dışı haber yaymak, iftira, hakaret, karalama ve küçük düşürücü beyanlarda bulunmak, fiilini işlediklerinden parti üyeliğinden kesin ihraçları istemi ile İl Disiplin Kuruluna sevk edildiklerini belirtti.

Bilal Azaklı, hiç kimse kendini partinin üzerinde görmemesi gerektiğini belirterek, “TV kanallarına çıkarak, gazetelere beyanat vererek, sosyal medyada kalemşörlük yaparak bu işler olmaz. Hele bazılarının partiye üye olmadığı halde partili gibi davranıp, arkasına siyasi büyüklerimizi alıyor havası vermesi, dolayısıyla hızını alamayıp her yerde ahkam kesmesi, partiyi hizaya getirmeye çalışması ise hiç kabul edilir bir durum değildir. Partiliyim diyen herkes partinin disiplinine ve hiyerarşisine uyumak zorundadır” açıklamasında bulundu.

İhraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Adem Çimiç, 2014 yılı Aralık ayında Korgan İlçe Başkanlığına adaylığını koymak istemiş ancak parti üyelik süresinin adaylık için yeterli olmadığı anlaşılmıştı. Abdülhamit Bakan ise 2015 yılı genel seçimleri öncesi 56 aday adayından biriydi.