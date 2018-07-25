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AK Parti'de 3 il başkanlığına atama

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.07.2018 14:09 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın tensipleriyle Ankara, Afyonkarahisar ve Artvin il başkanlıklarına atama yapıldığını açıkladı

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın tensipleriyle Ankara, Afyonkarahisar ve Artvin il başkanlıklarına atama yapıldığını bildirdi.

Ataş, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle Ankara İl Başkanlığına Hakan Han Özcan'ın, Afyonkarahisar İl Başkanlığına Hüseyin Sezen'in, Artvin İl Başkanlığına ise Şenol Alpaslan'ın getirildiğini duyurdu.

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Afyonkarahisar İl Başkanlığına Hüseyin Sezen Ankara İl Başkanlığına Hakan Han Özcan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan

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