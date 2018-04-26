AK Parti’de 30 il belediye başkanı ve 18 büyükşehir belediye başkanı ile toplantı

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, 30 il belediye başkanı ve 18 büyükşehir belediye başkanı ile toplantı yapıyor.

Saat 14.00’te başlayan toplantı basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

