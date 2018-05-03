AK Parti'de 7 bin 329 kişi milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Seçimi'ne yönelik, "Toplamda 7 bin 329 müracaat söz konusu oldu. Bunun 5 bin 997'si erkek, bin 332'si bayan. Başvuranlardan 498'i engelli, 468'i 18-25 yaş arası genç." dedi.

Sorgun, milletvekili aday adaylığı başvurularının tamamlanmasının ardından partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, AK Parti'de 24 Nisan'da başlayan aday adaylığı sürecinin dün saat 19.00'da sona erdiğini bildirdi.

Partilerine yoğun başvuru olduğunu ifade eden Sorgun, "Toplamda 7 bin 329 müracaat söz konusu oldu. Bunun 5 bin 997'si erkek, bin 332'si bayan. Başvuranlardan 498'i engelli, 468'i 18-25 yaş arası genç." bilgisini paylaştı.

- Siyaset tarihinde bir rekor

AK Parti'ye milletvekilliği aday adaylığı için yapılan başvuruların ulaştığı sayının "Türkiye'nin siyaset tarihinde bir rekor olduğunu" belirten Sorgun, "AK Parti kendi rekorunu kırmıştır. Mukayese ettiğimizde 1 Kasım seçimlerinde toplam müracaat sayısı 3 bin 702, 7 Haziran'da ise 6 bin 239 idi." diye konuştu.