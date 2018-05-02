AK Parti'de AB büyükelçileri toplantısı

Türkiye'deki AB delegasyonu ile belirli aralıklarla toplantılar yaptıklarına işaret eden Eker, en son 2 ay önce bir araya geldiklerini, bu nedenle delegasyon üyeleri, misyon şefi ve büyükelçilerin parti genel merkezine ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

"İlişkilerin seyri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Soruları oldu. Özellikle bu seçim sürecinde seçimle ilgili onlarla ilgili soruları cevaplandırdık. İki tarafın özellikle diyaloğu sürdürmesi ve bu diyaloğu çok önemli bir şekilde sıkı tutması gerektiği hususu bizim için üzerinde mutabık kalınan bir konu. Çünkü doğrudan olmayan iletişimde yapılan, bazı sağlıklı olmayan kanallardan bilgi aldıkları durumlarda, bu birtakım olumsuz yargılara ve bazen farklı açıklamalara yol açabiliyor. Bunların da önüne geçilebilmesi için diyalog kanallarının açık ve doğrudan olması yönünde bir mutabakat, bir görüş birliğine varıldı. Gelişmeleri birlikte değerlendirdik, soruları cevaplandırdık. Çok olumlu, verimli, AK Parti ve AB delegasyonu açısından çok önemli bir görüşme oldu."

- "Şu an için planlanan bir ülke yok"

Eker, gazetecilerin, AK Parti'nin yurt dışındaki seçim kampanyalarına yönelik sorusu üzerine, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Süre çok kısa. Dolayısıyla adayların belirlenmesi 21 Mayıs'ta belli olacak. Ondan sonrasında sahaya çıkılması 1 aydan çok daha az bir zaman alır. Özellikle yurt dışında kullanılacak oyların süresi biraz daha kısa gümrük kapılarında. O nedenle etkin kaynakları iyi değerlendirmek suretiyle siyasi çalışmalarımızı yapacağız. Oralarda elbette ki birtakım görüşmeler, saha çalışmaları, bire bir çalışmalar ve medya mecraları kullanılmak suretiyle yapılacak. En etkili şekilde oradaki seçmenlerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Herhangi bir orada büyük bir miting vesaire söz konusu olduğunda, o üye ülke ile önceden görüşmek suretiyle birlikte karar vereceğiz. Şu an için planlanan bir ülke yok."

Gazetecilerin "CHP, İYİ Parti, DP ve SP bir ittifak konusunda anlaştılar" sorusu üzerine Eker, "Siyasi ittifakları Türkiye'nin gündemine biz getirdik. Biz de MHP ile AK Parti olarak birlikte seçim ittifakı yapma kararı aldık. Diğer partilerin de bu manada ittifak yapmasını tabii ve doğal karşılıyoruz. Kararı, en güzel değerlendirmeyi milletimiz 24 Haziran'da yapacak." diye konuştu.

