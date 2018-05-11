AK Parti'de aday adayları mülakatı sürüyor

AK Parti'de milletvekili adaylarını belirleme çalışmaları sürerken, genel merkezde mülakata giren eski milli futbolcu Tanju Çolak, "Türk bayrağının olduğu her yere Tanju Çolak gider, imzasını atar, her eve de girer. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için AK Parti'de aday belirleme süreci devam ediyor. Aday adaylarıyla mülakatlar, genel başkan yardımcıları başkanlığındaki 14 komisyon tarafından yapılıyor. Komisyonlarda iki Merkez Karar Yönetim Kurulu, bir Kadın Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu, bir Gençlik Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi de bulunuyor.
Komisyonlar, 7 bin 340 aday adayıyla mülakatları yarın akşam tamamlayacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki üst komisyonun değerlendirmeleri sonucu milletvekili adayları belirlenecek. Çalışmaların sonucu oluşturulacak milletvekili listesi, 21 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilecek. Aday tanıtım toplantısı ise 25 Mayıs'ta yapılacak.
İzmir'den aday adayı olan eski milli futbolcu Tanju Çolak da bugün mülakat için AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Genel merkezde bir saat 10 dakika kalan Çolak, çıkışta gazetecilere açıklamada bulundu.
Çolak, mülakatın yarım saat sürdüğünü ve verimli bir sohbet olduğunu aktardı.
- "Bölgenin sorunlarıyla ilgili konuştuk"
Seçim çalışmalarında her eve girip oy isteyebileceğini ve halkla kucaklaşabileceğini vurgulayan Çolak, şunları söyledi:
"Proje anlatmadık. Aday olduğum bölgenin sorunlarıyla ilgili konuştuk. Biz spor adamıyız. Pek bilmediğimiz konuya girmek de bana yakışmaz, doğru da olmaz. Bugün ülkemizde 15-20 milyon genç var. Onlara neler verebiliriz? Nasıl spor alanları yaratabiliriz? Onları nasıl teşvik edebiliriz? Nasıl kötü alışkanlıkların dışında tutabiliriz? Bunları konuştuk."
Tanju Çolak, AK Parti'de 2010'dan beri seçim çalışmalarına katıldığına değinerek, "Türk bayrağının olduğu her yere Tanju Çolak gider, imzasını atar, her eve de girer. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
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