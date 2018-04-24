AK Parti’de aday adaylığı başvuruları başladı

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, milletvekilliği aday adaylık başvurularının bugün başladığını belirterek 29 Nisan’da sürecin sona ereceğini açıkladı.
İl Başkanı Hakan Kahtalı yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran Genel seçimleri öncesinde aday adaylığı müracaatları ile ilgili bilgiler verdi. 24 Nisan itibariyle partilerinde milletvekili aday adaylığı başvurularının başladığını belirten Kahtalı, 29 Nisan Pazar günü başvuruların sona ereceğini söyledi.
24 Haziran 2018 seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak için başvuru şartları ve formlarının İl başkanlıkları veya genel merkezin web sitesinden de alınabileceğini ifade eden Kahtalı, başvuruların ise şahsen yapılacağını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç ile AK Parti Genel Merkezi'nde Gül'ün adaylığını görüşüyor
24 Haziran erken seçimleri öncesi şok! Yaşar Okuyan, Vatan Partisi'nden istifa etti
Çeçenistan Lideri Kadirov’dan Trump ve Merkel'e tehdit!
İstanbul'un göbeğinde kadına şiddet! Herkesin ortasında kadını darp etti, kimse umursamadı
AK Parti, AK Parti MKYK sonrası flaş açıklamalar
Son dakika! Ankara'da sürpriz AK Parti-BBP görüşmesi
Taciz rezaleti! Zihinsel engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı
Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı
Apple iPhone 5s'i ‘öldürmeyecek'
Okuyucu Yorumları 0 yorum