AK Parti’de adaylara temayül yoklaması yapılacak

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçimleri için milletvekilliği aday adaylarının 29 Nisan’a kadar devam edeceği söyleyerek, "Aday adayları için temayül yoklamasın gerçekleştirilecek" dedi.
Karabıyık, yaptığı yazılı açıklamada, "24 Haziran seçimleri için milletvekilliği aday adaylığı sürecinin 24 Nisan tarihi itibariyle başladı. Aday adayı başvurularının 29 Nisan’a kadar devam edeceği ve aday adayı olmak isteyenlerin AK Parti İl Başkanlığı ile parti genel merkezine müracaatta bulunabilecek. 2-3 Mayıs tarihlerinde temayül yoklaması gerçekleştireceğiz" dedi.
Öte yandan, aday adaylığı başvuru ücretinin 6 bin TL olduğu, ancak 18-25 yaş arası gençlerden ve bayan aday adaylarından 3 bin TL, engellilerden ise, bin TL ücret alınacağı öğrenildi.
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